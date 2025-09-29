https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/nobel-baris-odulu-sahibi-perez-netanyahunun-tutuklanmasi-icin-mahkemeye-basvurdu-1099749163.html

Nobel Barış Ödülü sahibi Perez, Netanyahu'nun tutuklanması için mahkemeye başvurdu

Nobel Barış Ödülü sahibi Perez, Netanyahu'nun tutuklanması için mahkemeye başvurdu

Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, Arjantin'e planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak İsrail...

Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi 93 yaşındaki Perez, İsrail’in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi. Perez, Arjantin’in UCM’nin yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.Perez ve insan hakları örgütleri, Arjantin'e planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Arjantin'e gelmesi halinde soykırım ve savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren Perez, "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei’nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez" ifadelerini kullandı.ABD’nin tutumunu eleştiren Perez, şöyle konuştu:Avrupa ülkelerinin Filistin’e yönelik politikalarına değinen Perez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Arjantin'i ziyareti sırasında kendisiyle görüştüğünü ve Filistin’i devlet olarak tanıyacağını söylediğini aktardı."Elbette tüm Yahudiler, bu soykırımı desteklemiyor"Arjantin’deki Yahudilerin Gazze konusunda farklı düşündüklerine dikkati çeken Perez, "Elbette tüm Yahudiler, bu soykırımı desteklemiyor. İsrail devletinin tutumu ile tüm Yahudilerin bakış açıları aynı değil. Bu, değerli olmakla birlikte zorlu bir süreç. Örneğin Yahudi asıllı aktör Norman Briski, Gazze’de yaşananları sert şekilde eleştirdi ancak antisemitizm saldırılarına maruz kaldı" dedi.

