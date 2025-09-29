https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kolombiya-lideri-petro-filistini-ozgurlestirecek-bir-ordu-kurmak-bmin-gorevidir-1099746653.html
Kolombiya lideri Petro: Filistin'i özgürleştirecek bir ordu kurmak, BM'in görevidir
Kolombiya lideri Petro: Filistin’i özgürleştirecek bir ordu kurmak, BM'in görevidir
29.09.2025
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin’i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletler'in (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur" ifadelerini kullandı.
"Ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum"
Petro, 24 Eylül’de BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır" çağrısında bulunmuştu.
Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.
Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullanmıştı.