Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Netanyahu: Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalışıyoruz
Netanyahu: Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalışıyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalıştıklarını açıklarken Donald Trump da Gazze'deki savaşı bitirmeyi... 29.09.2025
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'li televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu."Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.Netanyahu şunları da söyledi:'Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum'ABD Başkanı Donald Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirtti ve "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalıştıklarını açıklarken Donald Trump da Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'li televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.
"Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.
Netanyahu şunları da söyledi:
"Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor."

'Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirtti ve "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider" dedi.
