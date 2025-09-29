https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/netanyahu-trump-ve-ekibi-ile-gazzede-ateskes-saglanmasi-icin-sunulan-21-maddelik-yeni-teklif-1099742776.html

Netanyahu: Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalışıyoruz

29.09.2025

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'li televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu."Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.Netanyahu şunları da söyledi:'Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum'ABD Başkanı Donald Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirtti ve "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider" dedi.

