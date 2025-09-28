Türkiye
DÜNYA
Trump: Herkes tarihte ilk kez özel bir şey için hazır
Trump: Herkes tarihte ilk kez özel bir şey için hazır
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortadoğu’da tarihi bir döneme girildiğini belirtti. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T16:26+0300
2025-09-28T16:26+0300
Trump, Ortadoğu'da tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını ve herkesin bu özel hedef için hazır olduğunu açıkladı.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'da büyüklük için gerçek bir şans var. Herkes, tarihte ilk kez özel bir şey için hazır. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Trump'ın açıklaması, bölgede yürütülen diplomatik temaslar ve barış arayışları açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.
Trump: Herkes tarihte ilk kez özel bir şey için hazır

16:26 28.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortadoğu’da tarihi bir döneme girildiğini belirtti.
Trump, Ortadoğu’da tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını ve herkesin bu özel hedef için hazır olduğunu açıkladı.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortadoğu’da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes, tarihte ilk kez özel bir şey için hazır. Bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Trump’ın açıklaması, bölgede yürütülen diplomatik temaslar ve barış arayışları açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
DÜNYA
Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil
Dün, 02:05
