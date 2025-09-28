https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/trump-herkes-tarihte-ilk-kez-ozel-bir-sey-icin-hazir-1099737629.html

Trump: Herkes tarihte ilk kez özel bir şey için hazır

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortadoğu’da tarihi bir döneme girildiğini belirtti. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Trump, Ortadoğu’da tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını ve herkesin bu özel hedef için hazır olduğunu açıkladı.Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortadoğu’da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes, tarihte ilk kez özel bir şey için hazır. Bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.Başkan Trump’ın açıklaması, bölgede yürütülen diplomatik temaslar ve barış arayışları açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

