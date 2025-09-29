https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldovadaki-parlamento-secimleri-iktidardaki-pas-10-sandalye-kaybetti-1099746883.html
Moldova’daki parlamento seçimleri: İktidardaki PAS, 10 sandalye kaybetti
Moldovalılar dün yeni parlamentoyu seçmek için sandık başına gitti. Seçimde 101 koltuk için 15 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarıştı.Merkez Seçim Komisyonu oyların yüzde 99.03’ün sayıldığını duyururken iktidardaki PAS, oyların yüzde 49.85’ini aldı. Muhalefetteki Yurtsever Blok’un aldığı oy oranı yüzde 24.36 olarak gerçekleşirken ‘Alternatif’ Bloğu yüzde 8.02, ‘Bizim Parti’ yüzde 6.24 ve ‘Yurt İçinde Demokrasi’ yüzde 5.65 oy kazandı.Bu ilk sonuçlara göre yeni parlamentodaki sandalye dağılımı şöyle görünüyor:Öte yandan Moldova’nın içinde oyların yüzde 100’ü sayılırken Yurtsever Blok'un da aralarında bulunduğu muhalefet partileri oyların yüzde 49.54 ile seçimi iktidarın önünde tamamladı. Sadece ülke içindeki oylara bakıldığında Yurtsever Blok yüzde 28.25, ‘Alternatif’ Bloğu yüzde 9.22, ‘Bizim Parti’ yüzde 6.35 ve ‘Yurt İçinde Demokrasi’ yüzde 5.72 oy alırken iktidardaki PAS’ın aldığı oy oranı yüzde 44.13’te kaldı.Ön sonuçların açıklanmasının ardından, Yurtsever Blok liderlerinden eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, muhalefetin yerel seçimleri kazandığını ilan etti. Pazartesi günü Kişinev'in merkezinde düzenlenecek barışçıl bir protestoda zaferini savunacağına söz veren Dodon, diğer muhalefet güçlerini de mitinge katılmaya çağırdı.Baskılar ve ihlaller gölgesindeki seçimlerMoldova’daki parlamento seçimleri muhalefete yönelik benzeri görülmemiş bir baskı altında gerçekleşti.Ülkede 2 bin 200'den fazla sandık kuruldu. Yurtdışında kurulan toplam sandık sayış 301 olarak açıklanırken Rusya'da sadece 2, Transdinyester'de de sadece 12 sandık vardı.Seçim yarışı, Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun liderliğindeki PAS ve muhalefetteki Yurtsever Blok arasında yaşandı. Yurtsever Blok dört siyasi güçten oluşuyor:‘Moldova'nın Kalbi’ partisi, asılsız iddialarla sessizlik günü öncesinde seçim yarışının dışında bırakıldı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu, gerekçe olarak, partinin faaliyetlerini 12 ay süreyle kısıtlayan bir mahkeme kararına işaret etti. Aynı gün, eski Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Victoria Furtuna'nın ‘Büyük Moldova’ partisinin de seçimlere katılımı yasaklandı.Ayrıca Merkez Seçim Komisyonu, Temmuz ayında, İlan Şor liderliğindeki ‘Zafer’ Bloğu’nun başvurusunu “belgelerdeki usulsüzlükler ve seçim yasasına uyulmaması” gerekçesiyle reddetmişti.Aynı zamanda Moldova Merkez Seçim Komisyonu, uluslararası gözlemcilerin çalışmalarını kısıtlayarak aralarında Rusların da bulunduğu 30'dan fazla kuruluş ve 120 uzmanın katılımını reddetmişti.
Moldovalılar dün yeni parlamentoyu seçmek için sandık başına gitti. Seçimde 101 koltuk için 15 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarıştı.
Merkez Seçim Komisyonu oyların yüzde 99.03’ün sayıldığını duyururken iktidardaki PAS, oyların yüzde 49.85’ini aldı. Muhalefetteki Yurtsever Blok’un aldığı oy oranı yüzde 24.36 olarak gerçekleşirken ‘Alternatif’ Bloğu yüzde 8.02, ‘Bizim Parti’ yüzde 6.24 ve ‘Yurt İçinde Demokrasi’ yüzde 5.65 oy kazandı.
Bu ilk sonuçlara göre yeni parlamentodaki sandalye dağılımı şöyle görünüyor:
Yurtsever Blok – 27 sandalye;
‘Alternatif’ Bloğu – 9 sandalye;
‘Bizim Parti’ – 6 sandalye;
‘Yurt İçinde Demokrasi’ – 6 sandalye.
Öte yandan Moldova’nın içinde oyların yüzde 100’ü sayılırken Yurtsever Blok'un da aralarında bulunduğu muhalefet partileri oyların yüzde 49.54 ile seçimi iktidarın önünde tamamladı. Sadece ülke içindeki oylara bakıldığında Yurtsever Blok yüzde 28.25, ‘Alternatif’ Bloğu yüzde 9.22, ‘Bizim Parti’ yüzde 6.35 ve ‘Yurt İçinde Demokrasi’ yüzde 5.72 oy alırken iktidardaki PAS’ın aldığı oy oranı yüzde 44.13’te kaldı.
Ön sonuçların açıklanmasının ardından, Yurtsever Blok liderlerinden eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, muhalefetin yerel seçimleri kazandığını ilan etti. Pazartesi günü Kişinev'in merkezinde düzenlenecek barışçıl bir protestoda zaferini savunacağına söz veren Dodon, diğer muhalefet güçlerini de mitinge katılmaya çağırdı.
Baskılar ve ihlaller gölgesindeki seçimler
Moldova’daki parlamento seçimleri muhalefete yönelik benzeri görülmemiş bir baskı altında gerçekleşti.
Ülkede 2 bin 200'den fazla sandık kuruldu. Yurtdışında kurulan toplam sandık sayış 301 olarak açıklanırken Rusya'da sadece 2, Transdinyester'de de sadece 12 sandık vardı.
Seçim yarışı, Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun liderliğindeki PAS ve muhalefetteki Yurtsever Blok arasında yaşandı. Yurtsever Blok dört siyasi güçten oluşuyor:
Eski Başbakan Vasiliy Tarlev liderliğindeki ‘Moldova'nın Geleceği’;
Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon liderliğindeki Sosyalist Parti;
Eski Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin liderliğindeki Komünist Parti;
Eski Gagavuz Yeri Valisi Irina Vlah liderliğindeki ‘Moldova'nın Kalbi’.
‘Moldova'nın Kalbi’ partisi, asılsız iddialarla sessizlik günü öncesinde seçim yarışının dışında bırakıldı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu, gerekçe olarak, partinin faaliyetlerini 12 ay süreyle kısıtlayan bir mahkeme kararına işaret etti. Aynı gün, eski Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Victoria Furtuna'nın ‘Büyük Moldova’ partisinin de seçimlere katılımı yasaklandı.
Ayrıca Merkez Seçim Komisyonu, Temmuz ayında, İlan Şor liderliğindeki ‘Zafer’ Bloğu’nun başvurusunu “belgelerdeki usulsüzlükler ve seçim yasasına uyulmaması” gerekçesiyle reddetmişti.
Aynı zamanda Moldova Merkez Seçim Komisyonu, uluslararası gözlemcilerin çalışmalarını kısıtlayarak aralarında Rusların da bulunduğu 30'dan fazla kuruluş ve 120 uzmanın katılımını reddetmişti.