Mahkemeden kiracısıyla davalık olan Hülya Avşar'a iyi haber

Mahkemeden kiracısıyla davalık olan Hülya Avşar'a iyi haber

Sarıyer'deki evinde 25 bin liraya oturan kiracısıyla davalık olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, kira artış nedeniyle açtığı davayı kazandı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Sarıyer Büyükdere'deki evinde 25 bin liraya oturan kiracısına dava açan Hülya Avşar davayı kazandı. Kira artış talebinde ünlü ismi haklı bulan mahkeme kirayı 45 bin liraya çıkardı. İki katına çıkarmak istedi kiracı kabul etmediÜnlü isim, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla bir süre önce kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. B.Ş. isimli kiracısı 25 bin TL bedelle kirada kalıyordu. Geçen yıl kira zam oranı yaklaştığında Avşar ile kiracısı karşı karşıya geldi. İddialara göre Avşar, kirayı iki katına çıkarmak istemişti. Fakat kiracısı bu karar karşı çıktı. Arabulucuya giden Avşar buradan sonuç alamadı. Son olarak İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.Mahkeme Avşar'ı haklı bulduAvşar'ın dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle evinde oturmaya başladığı ve şu a düşük bir bedelle kira ödediğini belirtti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Avşar'ı haklı buldu ve yeni kira bedelini açıkladı. Kiracı B.Ş. ünlü sanatçıya artık 45 bin TL kira ödeyecek.

