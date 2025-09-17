https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-birden-fazla-evi-olan-katlamali-vergi-mi-odeyecek-1099429568.html

Ev sahiplerini ilgilendiriyor: Birden fazla evi olan 'katlamalı vergi' mi ödeyecek?

Ev sahiplerini ilgilendiriyor: Birden fazla evi olan 'katlamalı vergi' mi ödeyecek?

İki veya daha fazla evi olanlardan emlak vergilerinin katlamalı alınacağına dair iddialar ortalığı karıştırdı. Kaynaklar ise bu iddiaları yalanladı.

ekonomi̇

emlak vergisi

ev sahibi

vergi

Birden fazla ev sahibi olanların emlak vergilerini 'katlamalı' olarak ödeyeceklerine dair iddialar asılsız çıktı. Bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtilirken, katlamalı emlak vergisi gibi bir ek düzenleme yapılmadığı dile getirildi. Türkiye'de şu anda birden fazla evi olan kişiler emlak vergisini her ev için rayici ne kadarsa o oranda ödüyor. Konut edinimi nedeniyle herhangi katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.Ek vergi çalışması yapılıyor mu?NTV'nin haberine göre, birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığı ve Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışmada bulunmadığı belirtildi.Öte yandan yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi taktir komisyonlarından alacak. Yeni düzenleme Meclis'e gönderilecek. Düzenlemenin bu yıl yasalaşması gerekiyor. Medyaya yansıyan yüksek vergi oranları da düzeltilecek ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri oluşturulacak.

