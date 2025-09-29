Kremlin: Rusya'daki yüz binlerce Moldovalı oy hakkından mahrum bırakıldı
Kremlin'den Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Rusya'daki Moldovalılara sergilenen tutum hakkında açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da yaşayan yüz binlerce Moldovalının dünkü parlamento seçimlerinde oy kullanma fırsatından mahrum bırakıldığını vurguladı.
Peskov, "Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, Rusya'da yüz binlerce Moldovalının oy kullanma fırsatından mahrum bırakıldığını söyleyebiliriz. Zira sadece iki sandık kurulu açıktı. Bu da doğal olarak yetersizdi ve herkesin oy kullanmasına izin verilmedi. Bunu açıkça söyleyebiliriz" dedi.
Peskov, bu seçimlere ilişkin değerlendirmeleri Moldova'daki siyasi güçlerin değerlendirmesinden sonra yapabileceklerini kaydetti.
250 bin seçmenli Rusya'da sadece 2 sandığa izin çıktı
Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun paylaştığı verilere göre 3 milyon 299 bin seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Bunların 1 milyon 98 bini yurtdışında bulunuyordu.
Toplam 2 bin 274 sandık kurulurken bunların sadece 68'i iktidarın yoğun sindirme politikası uyguladığı Gagavuz Özerk Yeri'nde, sadece 12'si tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve iktidar tarafından abluka altına alınan Transdinyester'de, 301'i de yurtdışında bulunuyordu.
Rusya'da sadece 2 sandık kurulmasına izin verildi. 250 binden fazla seçmenin oy kullanabileceği Rusya'ya sadece 10 bin oy pusulası gönderildi.
