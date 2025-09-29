https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kontrolden-cikan-otomobil-kaldirimdaki-yayalara-carparak-devrildi-3-olu-3-yarali-var-1099743400.html
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 ölü, 3 yaralı var
02:46 29.09.2025 (güncellendi: 02:47 29.09.2025)
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpması sonucu yayalardan 3'ü hayatını kaybetti.
İskenderun'da Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.