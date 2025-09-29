Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kontrolden-cikan-otomobil-kaldirimdaki-yayalara-carparak-devrildi-3-olu-3-yarali-var-1099743400.html
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 ölü, 3 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 ölü, 3 yaralı var
Sputnik Türkiye
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpması sonucu yayalardan 3'ü hayatını kaybetti. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T02:46+0300
2025-09-29T02:47+0300
türki̇ye
hatay
i̇skenderun devlet hastanesi
kontrol
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099743243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a7cf86493552465161045f327842f92.jpg
İskenderun'da Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/afad-duyurdu-kutahya-simavda-deprem-1099743057.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099743243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ab33dfbb04291c4cb5950447bdbd70b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, i̇skenderun devlet hastanesi, kontrol, kaza
hatay, i̇skenderun devlet hastanesi, kontrol, kaza

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 ölü, 3 yaralı var

02:46 29.09.2025 (güncellendi: 02:47 29.09.2025)
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpması sonucu yayalardan 3'ü hayatını kaybetti.
İskenderun'da Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da bir deprem deprem daha meydana geldi
01:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала