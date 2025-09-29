https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kontrolden-cikan-otomobil-kaldirimdaki-yayalara-carparak-devrildi-3-olu-3-yarali-var-1099743400.html

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 ölü, 3 yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpması sonucu yayalardan 3'ü hayatını kaybetti. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

İskenderun'da Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

