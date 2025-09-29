https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/beyaz-saray-trump-netanyahu-ve-katar-basbakani-sani-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1099768953.html

Beyaz Saray: Trump, Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani’nin üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Netanyahu İsrail saldırısında Katar askerinin ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederken, El Sani'nin İsrail'in gelecekte saldırıda bulunmayacağı güvencesini memnuiniyetle karşıladığı aktarıldı.

