Galibiyet sonrası Tedesco: Saran ile konuştuğum şeyler özel, ailede konuşulan ailede kalır

"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."