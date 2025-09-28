https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/fenerbahce-3-resmi-mac-sonra-galip-1099742114.html

Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galip

Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galip

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-28T22:49+0300

2025-09-28T22:49+0300

2025-09-28T23:00+0300

fenerbahçe

spor

antalyaspor

anderson talisca

sadettin saran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099742502_0:149:2843:1748_1920x0_80_0_0_64698f1a88b585eca9178b88950099b2.jpg

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.Fenernahçe söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yerken Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon gol sayısını ise 3'e çıkardı.Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.Sadettin Saran: Bugün motivasyon farkını gördünüzFenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz" dedi.Saran, açıklamsına şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/icardi-galatasaray-tarihindeki-rekoru-kirmaya-cok-yaklasti-1099733551.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe - antalyaspor maç kadrosu, antalyaspor, fener antalya, fenerbahçe - antalyaspor istatistikleri, fenerbahçe - antalyaspor maç, fenerbahçe vs antalyasporfenerbahçe - antalyaspor maçı özeti bein sport, fenerbahçe-antalyaspor, fenerbahçe - antalyaspor nerede izlenir, szyman, skidorgeles nene, antalya fenerbahçe, ismail yüksek, antalyaspor fenerbahçe, talisca, fenerbahçe antalyaspor maç özeti, fenerbahçe - antalyaspor önemli dakikalar