Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galip

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
22:49 28.09.2025 (güncellendi: 23:00 28.09.2025)
Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.
Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.
Fenernahçe söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yerken Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.
Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon gol sayısını ise 3'e çıkardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.
Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.
Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.
Sadettin Saran: Bugün motivasyon farkını gördünüz
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz" dedi.
Saran, açıklamsına şöyle devam etti:
"Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum."