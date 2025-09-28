Türkiye
Icardi, Galatasaray tarihindeki rekoru kırmaya çok yaklaştı
Icardi, Galatasaray tarihindeki rekoru kırmaya çok yaklaştı
Sakatlık sebebiyle uzun bir aranın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, performansıyla göz dolduruyor. Icardi, gelecek maçlarda 7 gol daha atarsa Hagi'nin... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray’da son haftaların en dikkat çeken ismi Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu. Karagümrük, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında ağları sarsan Icardi, Alanyaspor karşılaşmasında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.Geçen sezon kasım ayında Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan 32 yaşındaki forvet, bu süreçten güçlü şekilde döndü. Icardi, sarı-kırmızılı formayla toplam 4 sezonda takımına tam 47 puanlık katkı sağladı.Icardi şimdi Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Attığı gollerle kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olma yolunda ilerleyen Arjantinli, 7 gol daha bulması halinde 72 gol atan efsane isim George Hagi’yi geride bırakacak.
28.09.2025
Sakatlık sebebiyle uzun bir aranın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, performansıyla göz dolduruyor. Icardi, gelecek maçlarda 7 gol daha atarsa Hagi'nin rekorunu kıracak.
Galatasaray’da son haftaların en dikkat çeken ismi Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu. Karagümrük, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında ağları sarsan Icardi, Alanyaspor karşılaşmasında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
Geçen sezon kasım ayında Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan 32 yaşındaki forvet, bu süreçten güçlü şekilde döndü.
Icardi, sarı-kırmızılı formayla toplam 4 sezonda takımına tam 47 puanlık katkı sağladı.
Icardi şimdi Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Attığı gollerle kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olma yolunda ilerleyen Arjantinli, 7 gol daha bulması halinde 72 gol atan efsane isim George Hagi’yi geride bırakacak.
