Mahkemeden emsal karar: Aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 25 yıl hapis cezası

Sakarya'da alkollü şekilde kullandığı aracıyla çarptığı bir çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Sakarya Adapazarı'nda alkollü bir şekilde aracının direksiyonuna geçen sürücü, 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası isteyen savcılık, celse arasında mütaalasını değiştirdi ve sanık hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti. Yargılama bugün sona erdi ve alkollü sürücü 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcı, 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını istediSakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık T.D, hayatını kaybeden Zühre Deniz A'nın annesi S.K. ve babası O.A. ile taraf avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı celse arasında mahkemeye sunduğu, sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını değiştirerek, T.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Küçük kıza 117 kilometre hızla çarpmış Anne S.K. ve baba O.A. da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Müşteki vekili de sanığın kazadan önce de duran araca çarpıp kaçtığını, saatte 117 kilometre hızla alkollü halde araç sürmeye devam ettiğini dile getirerek, T.D'nin cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.'Fren yaptım ama kazayı engelleyemedim'Söz verilen sanık T.D. beraatini ve tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık T.D. "Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim. Beraatimi istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, sanık T.D'yi "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.Ne olmuştu?Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım 2024'te yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı. Olayın, alkollü olduğu belirlenen T.D'nin başka bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. İddianamede, T.D'nin 3,34 promil alkollü olduğu halde Adnan Menderes Caddesi'nde araçlar için kırmızı ışık yandığı esnada yaya geçidinden geçen Zühre Deniz A'ya saatte 117 kilometre hızla ve süratini azaltmadan frensiz şekilde çarptığı belirtiliyordu.

