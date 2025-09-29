Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-guclerin-kontrolune-gecti-1099759410.html
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T13:22+0300
2025-09-29T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097563678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6db5dde7ac630e4ab7003d705822a9d.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Şandrigolovo yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 560 asker, 5 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da uçak sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta yerle bir edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki güdümlü uçak bombası, 3 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 147 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupa-konseyi-baskani-costa-macaristanin-ukrayna-vetosunu-asmak-icin-lobi-yapiyor-1099758579.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097563678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdbde04ddee4b308175931bac241dba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti

13:22 29.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Şandrigolovo yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 560 asker, 5 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da uçak sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta yerle bir edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki güdümlü uçak bombası, 3 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 147 İHA engellendi.
Portuguese Prime Minister Antonio Costa gives a joint press conference with European Council President at the end of a meeting, at the European Commission in Brussels, on December 1, 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
DÜNYA
Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Macaristan’ın ‘Ukrayna’ vetosunu aşmak için lobi yapıyor
13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала