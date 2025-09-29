https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-guclerin-kontrolune-gecti-1099759410.html

Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Şandrigolovo yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 560 asker, 5 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da uçak sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta yerle bir edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki güdümlü uçak bombası, 3 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 147 İHA engellendi.

