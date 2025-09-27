https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-denen-katil-bos-koltuklara-seslenmek-durumunda-kaldi-1099714496.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan, uluslararası siyaset zemininde kırılmaların olduğu günlerden geçiyoruz. Belirsizlik ve istikrarsızlık dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır" dedi.'Ortada çok büyük bir sistem krizi vardır'"BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapıların sorunun parçası haline dönüştüğünü söyledi.Erdoğan, "Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Ortada çok büyük bir sistem krizi vardır" dedi."Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer aldığımızı belirtti."Türkiye bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değildir" diyen Erdoğan, "İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle." dedi.Erdoğan, "Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktör olduğunu belirtti.'Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı'"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz" diyen Erdoğan, Gazze'de açlığın bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanıldığını vurguladı."Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" diyen Erdoğan, "Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka" ifadelerini kullandı."Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü" diyen Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının önüne geçilmesi için bu özeleştirinin yapılması gerektiğini söyledi.Erdoğan, "İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini mutlaka yapacağız" diye konuştu.

