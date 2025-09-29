https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/chp-istanbul-il-baskani-secilen-ozgur-celik-mazbatasini-aldi--1099766857.html

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaşan Çelik, “İrade örgütümüzün, karar halkımızındır. Görevimizin başındayız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.Çelik, böylece resmi olarak görevine devam ederken, partinin İstanbul’daki yol haritasında etkili olmaya hazırlanıyor.

