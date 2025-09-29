CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı

Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaşan Çelik, “İrade örgütümüzün, karar halkımızındır. Görevimizin başındayız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.Çelik, böylece resmi olarak görevine devam ederken, partinin İstanbul’daki yol haritasında etkili olmaya hazırlanıyor.
18:04 29.09.2025
Özgür Çelik
Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© Fotoğraf : Özgür Çelik X
CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.
Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaşan Çelik, “İrade örgütümüzün, karar halkımızındır. Görevimizin başındayız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Çelik, böylece resmi olarak görevine devam ederken, partinin İstanbul’daki yol haritasında etkili olmaya hazırlanıyor.
