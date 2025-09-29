https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/chp-istanbul-il-baskani-secilen-ozgur-celik-mazbatasini-aldi--1099766857.html
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı
Sputnik Türkiye
CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T18:04+0300
2025-09-29T18:04+0300
2025-09-29T18:04+0300
poli̇ti̇ka
özgür çelik
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp parti meclisi
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp genel merkezi
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099766685_0:66:680:449_1920x0_80_0_0_b17286840512a1162911669398f1756e.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaşan Çelik, “İrade örgütümüzün, karar halkımızındır. Görevimizin başındayız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.Çelik, böylece resmi olarak görevine devam ederken, partinin İstanbul’daki yol haritasında etkili olmaya hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/chp-istanbul-il-baskanligina-yeniden-ozgur-celik-secildi-1099639117.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099766685_25:0:656:473_1920x0_80_0_0_a4739cfe518245164d695509433ad751.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür çelik, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı
özgür çelik, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı
CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.
Mazbata töreninin ardından sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaşan Çelik, “İrade örgütümüzün, karar halkımızındır. Görevimizin başındayız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Çelik, böylece resmi olarak görevine devam ederken, partinin İstanbul’daki yol haritasında etkili olmaya hazırlanıyor.