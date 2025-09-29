https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/bolu-belediye-baskani-ozcana-yurt-disina-cikis-yasagi-1099768840.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından hakkındaki mahkeme kararını duyurdu. Suriyeli sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle açılan 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla ilgili davada çok sayıda takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasının ardından yeniden soruşturma başlatıldığını belirtti.Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kısa süre kala hakimin değiştiğini belirten Özcan, savcılığın adli kontrol tedbirine gerek olmadığını bildirmesine rağmen, mahkeme tarafından yurt dışı yasağı getirildiğini söyledi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla açılan dava kapsamında yargıdan dikkat çekici bir karar çıktı. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından hakkındaki mahkeme kararını duyurdu.
Suriyeli sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle açılan 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla ilgili davada çok sayıda takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasının ardından yeniden soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kısa süre kala hakimin değiştiğini belirten Özcan, savcılığın adli kontrol tedbirine gerek olmadığını bildirmesine rağmen, mahkeme tarafından yurt dışı yasağı getirildiğini söyledi.