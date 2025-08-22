Tanju Özcan - Ali Koç tartışması büyüdü: 'Yalı çocuğu şımarıklığıyla beni aradı'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada Bolu Fuarı’ndan aldığı aslan heykelinin fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, üç iş günü içinde bazı futbolcuları Boluspor’a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağını bildirdi. İkili bugün telefon görüşmesi yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki tartışma büyüdü.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bolu Fuarı’ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulunmuştu. Başkan Özcan, üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağını belirtmişti. İkili bugün telefonda bir araya gelerek tartıştı.
'Vehbi Koç’un torunu değilim'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından bugün arandığını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcan şu ifadeleri kullandı:
Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı. Bak Ali Koç Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim. “Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim. Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.
