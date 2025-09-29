Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/besiktas-kocaelisporu-3-1-maglup-etti-1099770413.html
Beşiktaş, Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti
Beşiktaş, Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T22:22+0300
2025-09-29T22:22+0300
spor
beşiktaş
maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099770182_0:365:2624:1841_1920x0_80_0_0_66e3c4adf28b1d2f0fd9ddc723189a72.jpg
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny farkı ikiye çıkardı ve siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.Kocaelispor, 50. dakikada eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’ün golüyle farkı bire indirdi. Ancak uzatma dakikalarında Jota Silva sahneye çıktı ve 90+3. dakikada kaydettiği kafa golüyle skoru 3-1’e taşıdı.Beşiktaş, evinde hata yapmazken Kocaelispor galibiyet hasretini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/basakehir-zaferinin-ardindan-besiktas-teknik-direktoru-sergen-yalcin-futbol-sadece-yabanci-1099347971.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099770182_0:40:2625:2008_1920x0_80_0_0_e93ba41e31158160d434b988380275c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
beşiktaş, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı

Beşiktaş, Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti

22:22 29.09.2025
© AA / Esra BilginBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© AA / Esra Bilgin
Abone ol
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny farkı ikiye çıkardı ve siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
Kocaelispor, 50. dakikada eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’ün golüyle farkı bire indirdi. Ancak uzatma dakikalarında Jota Silva sahneye çıktı ve 90+3. dakikada kaydettiği kafa golüyle skoru 3-1’e taşıdı.
Beşiktaş, evinde hata yapmazken Kocaelispor galibiyet hasretini sürdürdü.
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
SPOR
Başakşehir zaferinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Futbol sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor
14 Eylül, 10:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала