https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/besiktas-kocaelisporu-3-1-maglup-etti-1099770413.html
Beşiktaş, Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
spor
beşiktaş
maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099770182_0:365:2624:1841_1920x0_80_0_0_66e3c4adf28b1d2f0fd9ddc723189a72.jpg
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny farkı ikiye çıkardı ve siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.Kocaelispor, 50. dakikada eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’ün golüyle farkı bire indirdi. Ancak uzatma dakikalarında Jota Silva sahneye çıktı ve 90+3. dakikada kaydettiği kafa golüyle skoru 3-1’e taşıdı.Beşiktaş, evinde hata yapmazken Kocaelispor galibiyet hasretini sürdürdü.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099770182_0:40:2625:2008_1920x0_80_0_0_e93ba41e31158160d434b988380275c4.jpg
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny farkı ikiye çıkardı ve siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
Kocaelispor, 50. dakikada eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’ün golüyle farkı bire indirdi. Ancak uzatma dakikalarında Jota Silva sahneye çıktı ve 90+3. dakikada kaydettiği kafa golüyle skoru 3-1’e taşıdı.
Beşiktaş, evinde hata yapmazken Kocaelispor galibiyet hasretini sürdürdü.