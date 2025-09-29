https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/belediye-baskani-alarm-verdi-kentin-sadece-6-gunluk-suyu-kaldi-1099762326.html
Belediye Başkanı alarm verdi: 'Kentin sadece 6 günlük suyu kaldı'
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtirken Bursa'nın 6 günlük suyunun kaldığını açıkladı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
15:35 29.09.2025 (güncellendi: 15:38 29.09.2025)
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtirken Bursa'nın 6 günlük suyunun kaldığını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin şu andaki koşullarda 6 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Bozbey, "Halen su kesintileri yaşamadık. Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise 6 günlük suyumuz kaldı" dedi.
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 3.34
Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer Barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu anda ise yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz" dedi.
Yer altı su seviyesinin 250 metreye indiğini belirten Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda Doğancı Barajı'nda doluluk oranımız, yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise 0'dır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise yüzde 3,34."
Yağmur etkili olmaz ise 6 günlük suyumuz kaldı
Bursa’ya 75 milyon metreküp suyun yetmediğini belirten Bozbey, "Bugün baypas hattı devrede olmasaydı eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı. Ancak Eylül ayının sonuna geldik. Halen su kesintileri yaşamadık. Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise 6 günlük suyumuz kaldı" dedi.