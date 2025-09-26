Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/bursada-barajlar-alarm-veriyor-sadece-12-gunluk-su-kaldi-1099693883.html
Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldı
Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın ana su kaynakları Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 3,84’e düştü. Uzmanlara göre kente su sağlayan barajlarda yalnızca 12 günlük su... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T15:04+0300
2025-09-26T15:04+0300
türki̇ye
baraj
baraj doluluk
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3cfb8b290f4db0c6121d30f59b3ab0cb.jpg
Meteoroloji verilerine göre “olağanüstü kuraklık” yaşayan Bursa’da, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı ortalama yüzde 3,84’e geriledi.Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya ilçelerinin bir kısmına su sağlayan barajlarda sadece 12 günlük su kaldı.'10 yıl önce doluluk yüzde 60’tı'Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin, artan buharlaşmanın ve yoğun su kullanımının barajlardaki seviyeyi hızla düşürdüğünü söyledi.Dindar, “Şu anda doluluk ortalama yüzde 3,84. Hiç yağmur yağmazsa 12 günlük suyumuz kaldı. 10 sene önce bu dönemde doluluk oranı yaklaşık yüzde 60’tı” dedi.Kış ayları kurak geçiyorDindar, özellikle 2020’den itibaren kış aylarının kurak geçtiğini vurgulayarak, barajlarda daha önce hiç bu kadar düşük seviyelerin görülmediğini belirtti.“Su verimli kullanılmalı ve israf önlenmeli. Bu veriler bize tasarrufun ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.Marmara’da yağış yüzde 10 azaldıDindar, Marmara Bölgesi’nde yağışların son 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldığını belirtti. Su sıkıntısının yaşanmaması için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.Belediye Başkanı’ndan tasarruf çağrısıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, günlük su tüketiminin önceki yıllara göre arttığını ve 500 bin metreküpe ulaştığını açıkladı.Bozbey, “Nilüfer ve Doğancı barajlarında sadece 12 günlük su kaldı. Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinin önümüzdeki yıl tam kapasite devreye girmesiyle daha güçlü bir kaynak sağlayacağız. O zamana kadar su tasarrufu şart” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sanatci-nalan-hoke-turana-vize-tuzagi-90-bin-lira-dolandirildi-12-kisi-gozaltinda-1099691717.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099693935_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d601a83faf292e071698b139bb1a2133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
baraj, baraj doluluk, bursa
baraj, baraj doluluk, bursa

Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldı

15:04 26.09.2025
© AABursa baraj doluluk oranı
Bursa baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© AA
Abone ol
Bursa’nın ana su kaynakları Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 3,84’e düştü. Uzmanlara göre kente su sağlayan barajlarda yalnızca 12 günlük su kaldı. Kuraklık, artan nüfus ve tüketim barajları kritik seviyeye getirirken, uzmanlar suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi çağrısında bulundu.
Meteoroloji verilerine göre “olağanüstü kuraklık” yaşayan Bursa’da, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı ortalama yüzde 3,84’e geriledi.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya ilçelerinin bir kısmına su sağlayan barajlarda sadece 12 günlük su kaldı.

'10 yıl önce doluluk yüzde 60’tı'

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin, artan buharlaşmanın ve yoğun su kullanımının barajlardaki seviyeyi hızla düşürdüğünü söyledi.
Dindar, “Şu anda doluluk ortalama yüzde 3,84. Hiç yağmur yağmazsa 12 günlük suyumuz kaldı. 10 sene önce bu dönemde doluluk oranı yaklaşık yüzde 60’tı” dedi.

Kış ayları kurak geçiyor

Dindar, özellikle 2020’den itibaren kış aylarının kurak geçtiğini vurgulayarak, barajlarda daha önce hiç bu kadar düşük seviyelerin görülmediğini belirtti.

Su verimli kullanılmalı ve israf önlenmeli. Bu veriler bize tasarrufun ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.

Marmara’da yağış yüzde 10 azaldı

Dindar, Marmara Bölgesi’nde yağışların son 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldığını belirtti. Su sıkıntısının yaşanmaması için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı’ndan tasarruf çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, günlük su tüketiminin önceki yıllara göre arttığını ve 500 bin metreküpe ulaştığını açıkladı.

Bozbey, “Nilüfer ve Doğancı barajlarında sadece 12 günlük su kaldı. Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinin önümüzdeki yıl tam kapasite devreye girmesiyle daha güçlü bir kaynak sağlayacağız. O zamana kadar su tasarrufu şart” dedi.
Nalan Höke Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
TÜRKİYE
Sanatçı Nalan Höke Turan'a vize tuzağı: 90 bin lira dolandırıldı, 12 kişi gözaltında
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала