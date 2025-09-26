Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldı
© AABursa baraj doluluk oranı
© AA
Abone ol
Bursa’nın ana su kaynakları Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 3,84’e düştü. Uzmanlara göre kente su sağlayan barajlarda yalnızca 12 günlük su kaldı. Kuraklık, artan nüfus ve tüketim barajları kritik seviyeye getirirken, uzmanlar suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi çağrısında bulundu.
Meteoroloji verilerine göre “olağanüstü kuraklık” yaşayan Bursa’da, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı ortalama yüzde 3,84’e geriledi.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya ilçelerinin bir kısmına su sağlayan barajlarda sadece 12 günlük su kaldı.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya ilçelerinin bir kısmına su sağlayan barajlarda sadece 12 günlük su kaldı.
'10 yıl önce doluluk yüzde 60’tı'
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin, artan buharlaşmanın ve yoğun su kullanımının barajlardaki seviyeyi hızla düşürdüğünü söyledi.
Dindar, “Şu anda doluluk ortalama yüzde 3,84. Hiç yağmur yağmazsa 12 günlük suyumuz kaldı. 10 sene önce bu dönemde doluluk oranı yaklaşık yüzde 60’tı” dedi.
Dindar, “Şu anda doluluk ortalama yüzde 3,84. Hiç yağmur yağmazsa 12 günlük suyumuz kaldı. 10 sene önce bu dönemde doluluk oranı yaklaşık yüzde 60’tı” dedi.
Kış ayları kurak geçiyor
Dindar, özellikle 2020’den itibaren kış aylarının kurak geçtiğini vurgulayarak, barajlarda daha önce hiç bu kadar düşük seviyelerin görülmediğini belirtti.
“Su verimli kullanılmalı ve israf önlenmeli. Bu veriler bize tasarrufun ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.
“Su verimli kullanılmalı ve israf önlenmeli. Bu veriler bize tasarrufun ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.
Marmara’da yağış yüzde 10 azaldı
Dindar, Marmara Bölgesi’nde yağışların son 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldığını belirtti. Su sıkıntısının yaşanmaması için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.
Belediye Başkanı’ndan tasarruf çağrısı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, günlük su tüketiminin önceki yıllara göre arttığını ve 500 bin metreküpe ulaştığını açıkladı.
Bozbey, “Nilüfer ve Doğancı barajlarında sadece 12 günlük su kaldı. Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinin önümüzdeki yıl tam kapasite devreye girmesiyle daha güçlü bir kaynak sağlayacağız. O zamana kadar su tasarrufu şart” dedi.
Bozbey, “Nilüfer ve Doğancı barajlarında sadece 12 günlük su kaldı. Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinin önümüzdeki yıl tam kapasite devreye girmesiyle daha güçlü bir kaynak sağlayacağız. O zamana kadar su tasarrufu şart” dedi.