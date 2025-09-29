https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupanin-sulari-tehlikede-kirlilik-son-5-yilda-hizla-artti-1099767207.html

Avrupa’nın suları tehlikede: Kirlilik son 5 yılda hızla arttı

Avrupa Çevre Ajansı’nın yeni raporu, AB’de su kirliliğinin hızla arttığını ortaya koydu. Nehirler, göller ve kıyı sularının yüzde 62’si kötü ekolojik durumda... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan yeni rapor, Avrupa’nın su kaynaklarının durumunun son beş yılda kötüleştiğini ortaya koydu. 2020’de yüzde 40 olan kötü ekolojik durumdaki su oranı, bu yıl yüzde 62’ye çıktı. Ajansın verilerine göre Avrupa’daki nehirlerin ve göllerin yalnızca yüzde 37’si 'iyi' veya 'yüksek' ekolojik statüye sahip. Mikro kirleticiler, tarım ilaçları ve çevrede parçalanmayan PFAS adlı 'sonsuz kimyasallar' kirliliğin başlıca nedenleri arasında gösterildi.Kuraklık ve su kıtlığı riski artıyor Raporda ayrıca Avrupa topraklarının yüzde 30’unun kuraklık tehdidi altında olduğu, AB nüfusunun ise yüzde 34’ünün gelecekte su sıkıntısı riskiyle karşılaşabileceği belirtildi. Tarım ve ormansızlaşma, su stresinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının ana sebepleri arasında sıralandı. Çevre yasalarının tam uygulanmamasının AB’ye her yıl hava ve su kirliliği, doğa tahribatı ve atıklar nedeniyle yaklaşık 180 milyar euroya mal olduğunu aktarıldı.

