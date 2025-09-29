https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupanin-sulari-tehlikede-kirlilik-son-5-yilda-hizla-artti-1099767207.html
Avrupa’nın suları tehlikede: Kirlilik son 5 yılda hızla arttı
Avrupa’nın suları tehlikede: Kirlilik son 5 yılda hızla arttı
Sputnik Türkiye
Avrupa Çevre Ajansı’nın yeni raporu, AB’de su kirliliğinin hızla arttığını ortaya koydu. Nehirler, göller ve kıyı sularının yüzde 62’si kötü ekolojik durumda... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T19:13+0300
2025-09-29T19:13+0300
2025-09-29T19:13+0300
dünya
çevre
ab
avrupa çevre ajansı (eea)
kirlilik
susuzluk
kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_d1cd7a1cc27b4f49f85c85307a695578.jpg
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan yeni rapor, Avrupa’nın su kaynaklarının durumunun son beş yılda kötüleştiğini ortaya koydu. 2020’de yüzde 40 olan kötü ekolojik durumdaki su oranı, bu yıl yüzde 62’ye çıktı. Ajansın verilerine göre Avrupa’daki nehirlerin ve göllerin yalnızca yüzde 37’si 'iyi' veya 'yüksek' ekolojik statüye sahip. Mikro kirleticiler, tarım ilaçları ve çevrede parçalanmayan PFAS adlı 'sonsuz kimyasallar' kirliliğin başlıca nedenleri arasında gösterildi.Kuraklık ve su kıtlığı riski artıyor Raporda ayrıca Avrupa topraklarının yüzde 30’unun kuraklık tehdidi altında olduğu, AB nüfusunun ise yüzde 34’ünün gelecekte su sıkıntısı riskiyle karşılaşabileceği belirtildi. Tarım ve ormansızlaşma, su stresinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının ana sebepleri arasında sıralandı. Çevre yasalarının tam uygulanmamasının AB’ye her yıl hava ve su kirliliği, doğa tahribatı ve atıklar nedeniyle yaklaşık 180 milyar euroya mal olduğunu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/buyuk-tehlike-hava-kirliligi-demans-riskini-artiriyor-1098687487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_a297901f688476d6c735c608515a46d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çevre, ab, avrupa çevre ajansı (eea), kirlilik, susuzluk, kuraklık
çevre, ab, avrupa çevre ajansı (eea), kirlilik, susuzluk, kuraklık
Avrupa’nın suları tehlikede: Kirlilik son 5 yılda hızla arttı
Avrupa Çevre Ajansı’nın yeni raporu, AB’de su kirliliğinin hızla arttığını ortaya koydu. Nehirler, göller ve kıyı sularının yüzde 62’si kötü ekolojik durumda. Uzmanlar bunun halk sağlığı, gıda güvenliği ve ekonomi için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan yeni rapor, Avrupa’nın su kaynaklarının durumunun son beş yılda kötüleştiğini ortaya koydu.
2020’de yüzde 40 olan kötü ekolojik durumdaki su oranı, bu yıl yüzde 62’ye çıktı. Ajansın verilerine göre Avrupa’daki nehirlerin ve göllerin yalnızca yüzde 37’si 'iyi' veya 'yüksek' ekolojik statüye sahip. Mikro kirleticiler, tarım ilaçları ve çevrede parçalanmayan PFAS adlı 'sonsuz kimyasallar' kirliliğin başlıca nedenleri arasında gösterildi.
Kuraklık ve su kıtlığı riski artıyor
Raporda ayrıca Avrupa topraklarının yüzde 30’unun kuraklık tehdidi altında olduğu, AB nüfusunun ise yüzde 34’ünün gelecekte su sıkıntısı riskiyle karşılaşabileceği belirtildi. Tarım ve ormansızlaşma, su stresinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının ana sebepleri arasında sıralandı. Çevre yasalarının tam uygulanmamasının AB’ye her yıl hava ve su kirliliği, doğa tahribatı ve atıklar nedeniyle yaklaşık 180 milyar euroya mal olduğunu aktarıldı.