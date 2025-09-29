https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupadan-abdye-gelen-ucagin-inis-takiminda-ceset-bulundu-1099771181.html

Avrupa’dan ABD’ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu

American Airlines’a ait bir uçağın iniş takımında kaçak bir yolcuya ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanı yönetimi 'derin... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda, Avrupa’dan gelen American Airlines uçağının iniş takımında bir kişinin cansız bedeni bulundu.Charlotte Havalimanı yetkilileri de olaydan haberdar olduklarını belirterek, “Bu haberden derin üzüntü duyuyoruz ve polis soruşturmasına gerekli desteği vereceğiz. Havalimanı operasyonları normal şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.Havacılık analisti John Nance, “Bir insan bedeni saatlerce yaklaşık -51 santigrat derece soğuğa maruz kaldığında ciddi donma ve uzuv kaybı riskiyle karşı karşıya kalır. 35 bin feet yükseklikteki oksijen yokluğu ise beyin ölümüne yol açar” dedi.Nance, nadir de olsa hayatta kalanların olduğunu ancak bunun neredeyse imkansız olduğunu belirterek, yolcular ve mürettebat için bu durumun büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.

