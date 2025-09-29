https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/avrupadan-abdye-gelen-ucagin-inis-takiminda-ceset-bulundu-1099771181.html
Avrupa’dan ABD’ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Avrupa’dan ABD’ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Sputnik Türkiye
American Airlines’a ait bir uçağın iniş takımında kaçak bir yolcuya ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanı yönetimi 'derin... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T23:01+0300
2025-09-29T23:01+0300
2025-09-29T23:01+0300
dünya
abd
avrupa
ceset
ceset torbası
ölü
ölü bulundu
ölü sayısı
ölü ya da diri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg
ABD’nin North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda, Avrupa’dan gelen American Airlines uçağının iniş takımında bir kişinin cansız bedeni bulundu.Charlotte Havalimanı yetkilileri de olaydan haberdar olduklarını belirterek, “Bu haberden derin üzüntü duyuyoruz ve polis soruşturmasına gerekli desteği vereceğiz. Havalimanı operasyonları normal şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.Havacılık analisti John Nance, “Bir insan bedeni saatlerce yaklaşık -51 santigrat derece soğuğa maruz kaldığında ciddi donma ve uzuv kaybı riskiyle karşı karşıya kalır. 35 bin feet yükseklikteki oksijen yokluğu ise beyin ölümüne yol açar” dedi.Nance, nadir de olsa hayatta kalanların olduğunu ancak bunun neredeyse imkansız olduğunu belirterek, yolcular ve mürettebat için bu durumun büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bin-kilometrelik-tehlikeli-yolculuk-afgan-cocuk-ucagin-inis-takimlarina-saklanarak-hindistana-uctu-1099606606.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_efec4da60116a87fac1f6b324fa0ca4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, avrupa, ceset, ceset torbası, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, ölü ya da diri
abd, avrupa, ceset, ceset torbası, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, ölü ya da diri
Avrupa’dan ABD’ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
American Airlines’a ait bir uçağın iniş takımında kaçak bir yolcuya ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanı yönetimi 'derin üzüntü' duyduklarını belirtti.
ABD’nin North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda, Avrupa’dan gelen American Airlines uçağının iniş takımında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Charlotte Havalimanı yetkilileri de olaydan haberdar olduklarını belirterek, “Bu haberden derin üzüntü duyuyoruz ve polis soruşturmasına gerekli desteği vereceğiz. Havalimanı operasyonları normal şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Havacılık analisti John Nance, “Bir insan bedeni saatlerce yaklaşık -51 santigrat derece soğuğa maruz kaldığında ciddi donma ve uzuv kaybı riskiyle karşı karşıya kalır. 35 bin feet yükseklikteki oksijen yokluğu ise beyin ölümüne yol açar” dedi.
Nance, nadir de olsa hayatta kalanların olduğunu ancak bunun neredeyse imkansız olduğunu belirterek, yolcular ve mürettebat için bu durumun büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.