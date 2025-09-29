Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/akpm-gozlemcileri-transdinyesterdeki-secmenlerin-sandiga-gitmeleri-engellendi-1099762825.html
AKPM gözlemcileri: Transdinyester'deki seçmenlerin sandığa gitmeleri engellendi
AKPM gözlemcileri: Transdinyester'deki seçmenlerin sandığa gitmeleri engellendi
AKPM gözlemcileri, Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Transdinyester sakinlerine engeller çıkarıldığını belirtti. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gözlemcileri, Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Transdinyester'de bölge sakinlerinin seçim merkezlerine gitmelerini önleyen engeller çıkarıldığını bildirdi.AKPM Gözlemci Heyeti Başkanı Chris Said, "Adayların son anda çekilmesi ve Transdinyester'in sol yakasındaki seçmenlere yönelik ardı arkası kesilmeyen engeller, bazı seçmenlerin oy kullanmasını engellemiş olabilir" ifadelerini kullandı.AGİT: Merkez Seçim Komisyonu'nun tarafsızlığıyla ilgili soru işaretleri varAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonu ise, seçimlerde çok sayıda usulsüzlük bildirimine rağmen, seçimleri 'rekabetçi' olarak niteledi. AGİT misyonu, Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun bazı kararlarının tarafsızlığı konusunda soru işaretleri bulunduğunun da altını çizdi.Misyonun raporunda "Merkez Seçim Komisyonu'nun tartışmalı konularda parti gözeterek aldığı bazı kararlar, komisyonun tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırdı. Seçimden iki gün önce iki partinin 'yasadışı finansman' iddiaları nedeniyle diskalifiye edilmesine dair karar, gözlemcilerimizin durumu etkili bir şekilde ele alma kabiliyetlerini kısıtladı" dendi.
15:42 29.09.2025 (güncellendi: 16:01 29.09.2025)
AKPM gözlemcileri, Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Transdinyester sakinlerine engeller çıkarıldığını belirtti.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gözlemcileri, Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Transdinyester'de bölge sakinlerinin seçim merkezlerine gitmelerini önleyen engeller çıkarıldığını bildirdi.

AKPM Gözlemci Heyeti Başkanı Chris Said, "Adayların son anda çekilmesi ve Transdinyester'in sol yakasındaki seçmenlere yönelik ardı arkası kesilmeyen engeller, bazı seçmenlerin oy kullanmasını engellemiş olabilir" ifadelerini kullandı.

AGİT: Merkez Seçim Komisyonu'nun tarafsızlığıyla ilgili soru işaretleri var

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonu ise, seçimlerde çok sayıda usulsüzlük bildirimine rağmen, seçimleri 'rekabetçi' olarak niteledi.

AGİT misyonu, Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun bazı kararlarının tarafsızlığı konusunda soru işaretleri bulunduğunun da altını çizdi.

Misyonun raporunda "Merkez Seçim Komisyonu'nun tartışmalı konularda parti gözeterek aldığı bazı kararlar, komisyonun tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırdı. Seçimden iki gün önce iki partinin 'yasadışı finansman' iddiaları nedeniyle diskalifiye edilmesine dair karar, gözlemcilerimizin durumu etkili bir şekilde ele alma kabiliyetlerini kısıtladı" dendi.
