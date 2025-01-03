https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/polis-memuru-sarhos-oldu-gozaltindaki-13-kisiyi-yilbasi-kutlamasi-icin-serbest-birakti-1092306196.html
Polis memuru sarhoş oldu: Gözaltındaki 13 kişiyi 'yılbaşı kutlaması' için serbest bıraktı
Polis memuru sarhoş oldu: Gözaltındaki 13 kişiyi 'yılbaşı kutlaması' için serbest bıraktı
Sputnik Türkiye
Zambiya'da bir polis memuru, sarhoş olup gözaltında tutulan 13 kişiyi 'yılbaşı kutlamalarına katılmaları' için serbest bıraktı. Sarhoş polisin nezarethane... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T04:46+0300
2025-01-03T04:46+0300
2025-01-03T04:46+0300
dünya
güney afrika
zambiya
nezarethane
gözaltı
sarhoş
polis
yılbaşı
kutlama
yeni yıl kutlama
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Güney Afrika ülkesi Zambiya'da bir polis memuru sarhoş olarak, karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı. Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Titus Phiri isimli polis memurunun sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 kişiyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/trump-international-hotelin-onunde-paylayan-aracin-surucusunun-kimligi-aciklandi-abd-ordusu-mensubu-1092304791.html
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güney afrika, zambiya, nezarethane, gözaltı, sarhoş, polis, yılbaşı, kutlama, yeni yıl kutlama
güney afrika, zambiya, nezarethane, gözaltı, sarhoş, polis, yılbaşı, kutlama, yeni yıl kutlama
Polis memuru sarhoş oldu: Gözaltındaki 13 kişiyi 'yılbaşı kutlaması' için serbest bıraktı
Zambiya'da bir polis memuru, sarhoş olup gözaltında tutulan 13 kişiyi 'yılbaşı kutlamalarına katılmaları' için serbest bıraktı. Sarhoş polisin nezarethane anahtarlarını zorla aldığı açıklanırken, serbest bırakılan şüpheliler ise aranıyor.
Güney Afrika ülkesi Zambiya'da bir polis memuru sarhoş olarak, karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı.
Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Titus Phiri isimli polis memurunun sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 kişiyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.
Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.