https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/polis-memuru-sarhos-oldu-gozaltindaki-13-kisiyi-yilbasi-kutlamasi-icin-serbest-birakti-1092306196.html

Polis memuru sarhoş oldu: Gözaltındaki 13 kişiyi 'yılbaşı kutlaması' için serbest bıraktı

Polis memuru sarhoş oldu: Gözaltındaki 13 kişiyi 'yılbaşı kutlaması' için serbest bıraktı

Sputnik Türkiye

Zambiya'da bir polis memuru, sarhoş olup gözaltında tutulan 13 kişiyi 'yılbaşı kutlamalarına katılmaları' için serbest bıraktı. Sarhoş polisin nezarethane... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T04:46+0300

2025-01-03T04:46+0300

2025-01-03T04:46+0300

dünya

güney afrika

zambiya

nezarethane

gözaltı

sarhoş

polis

yılbaşı

kutlama

yeni yıl kutlama

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Güney Afrika ülkesi Zambiya'da bir polis memuru sarhoş olarak, karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı. Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Titus Phiri isimli polis memurunun sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 kişiyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

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güney afrika, zambiya, nezarethane, gözaltı, sarhoş, polis, yılbaşı, kutlama, yeni yıl kutlama