İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi: Kütahya, Simav'daki deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Kütahya, Simav'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı. Bu depremi... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Sarsıntılar devam ediyor5.4'lük depremi takiben 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu sarsıntıyı takiben saat 13.34'te 3.6 ve saat 13.38'de 3.5 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi.AFAD depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama:"Yıkılan ve enkaz şeklinde olan bir bina yok"Kütahya Valisi Musa Işın ise depreme dair "Şu an itibariyle Simav merkezde herhangi bir sıkıntı yok. Köylerimizde de yapmış oluğumuz araştırmalarda herhangi bir can kaybımız yok. Özellikle Yeşilli Köyü'nde eski binalarda birkaç evde çatlak var. Yıkılan ve enkaz şeklinde olan bir bina yok. Şu ana kadar irtibat kurduğumuz köylerde herhangi bir can ve mal kaybımız yok" açıklamasını yaptı. NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti."Çok yoğun hissedildi"Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya" ifadesini kullandı.

