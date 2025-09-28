https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yesil-isikta-aractan-inip-arkasindaki-otomobili-tasladi-1099741128.html

Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de bir sürücünün aracından inip arkasındaki otomobili taşladığı anlar görüntülendi. Peş peşe araca taş atan adamı kendi aracından inen bir...

İstanbul Arnavutköy'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde trafikte önce bir araç duruyor ve içinden inen bir adam arkasında ilerlemekte olan araca bulduğu taşları atıyor.Olayın sebebinin trafikte yaşanan bir tartışma olduğu belirtilirken, görüntülerde araçtan inen bir kadının taş atan kişiyi durdurmaya çalıştığı görülüyor. O sırada trafikte bulunan başka bir otomobilin kamerasına yansıyan olayda, taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

