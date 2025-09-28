https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yesil-isikta-aractan-inip-arkasindaki-otomobili-tasladi-1099741128.html
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücünün aracından inip arkasındaki otomobili taşladığı anlar görüntülendi. Peş peşe araca taş atan adamı kendi aracından inen bir... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T21:28+0300
2025-09-28T21:28+0300
2025-09-28T22:12+0300
türki̇ye
trafik
taş
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099741239_185:0:1141:538_1920x0_80_0_0_fd3340b6da9a77d2704163f59f770f57.jpg
İstanbul Arnavutköy'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde trafikte önce bir araç duruyor ve içinden inen bir adam arkasında ilerlemekte olan araca bulduğu taşları atıyor.Olayın sebebinin trafikte yaşanan bir tartışma olduğu belirtilirken, görüntülerde araçtan inen bir kadının taş atan kişiyi durdurmaya çalıştığı görülüyor. O sırada trafikte bulunan başka bir otomobilin kamerasına yansıyan olayda, taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yuksek-sesle-muzik-dinleme-kavgasi-1-olu-1-yarali-1099738465.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099741239_354:0:1071:538_1920x0_80_0_0_9e0c14ede7ce7a92022edfa69c1b1a12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, taş, saldırı
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı
21:28 28.09.2025 (güncellendi: 22:12 28.09.2025)
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücünün aracından inip arkasındaki otomobili taşladığı anlar görüntülendi. Peş peşe araca taş atan adamı kendi aracından inen bir kadın durdurmaya çalıştı.
İstanbul Arnavutköy'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde trafikte önce bir araç duruyor ve içinden inen bir adam arkasında ilerlemekte olan araca bulduğu taşları atıyor.
Olayın sebebinin trafikte yaşanan bir tartışma olduğu belirtilirken, görüntülerde araçtan inen bir kadının taş atan kişiyi durdurmaya çalıştığı görülüyor.
O sırada trafikte bulunan başka bir otomobilin kamerasına yansıyan olayda, taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.