Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücünün aracından inip arkasındaki otomobili taşladığı anlar görüntülendi. Peş peşe araca taş atan adamı kendi aracından inen bir... 28.09.2025
İstanbul Arnavutköy'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde trafikte önce bir araç duruyor ve içinden inen bir adam arkasında ilerlemekte olan araca bulduğu taşları atıyor.Olayın sebebinin trafikte yaşanan bir tartışma olduğu belirtilirken, görüntülerde araçtan inen bir kadının taş atan kişiyi durdurmaya çalıştığı görülüyor. O sırada trafikte bulunan başka bir otomobilin kamerasına yansıyan olayda, taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.
Trafikte tartıştığı sürücüye aracından inerek taşla saldırdı

21:28 28.09.2025 (güncellendi: 22:12 28.09.2025)
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücünün aracından inip arkasındaki otomobili taşladığı anlar görüntülendi. Peş peşe araca taş atan adamı kendi aracından inen bir kadın durdurmaya çalıştı.
İstanbul Arnavutköy'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde trafikte önce bir araç duruyor ve içinden inen bir adam arkasında ilerlemekte olan araca bulduğu taşları atıyor.
Olayın sebebinin trafikte yaşanan bir tartışma olduğu belirtilirken, görüntülerde araçtan inen bir kadının taş atan kişiyi durdurmaya çalıştığı görülüyor.
O sırada trafikte bulunan başka bir otomobilin kamerasına yansıyan olayda, taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.
TÜRKİYE
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
16:58
