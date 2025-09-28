Türkiye
SON DAKİKA | Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yuksek-sesle-muzik-dinleme-kavgasi-1-olu-1-yarali-1099738465.html
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T16:58+0300
2025-09-28T16:58+0300
türki̇ye
gökçebey
türkiye
müzik
müzik kısıtlaması
ses
ses sistemi
ses hızı
kavga
bıçaklı kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffcc49c67cc2226f0340da9a3ffa809c.jpg
Arabada yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.Olay, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve Dilara Y., araçta yüksek sesle müzik dinlerken S.S. isimli kişi rahatsız olarak tepki gösterdi. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y.’yi yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökçebey Devlet Hastanesi ve Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Dilara Y. kurtarılamadı, F.B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.S.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/toplu-cinayetlerin-faillerinin-sadece-yuzde-6si-kadin-1099416787.html
türki̇ye
gökçebey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_401:0:3041:1980_1920x0_80_0_0_1cc279614b6f216cd35e0ecd1ad27874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökçebey, türkiye, müzik, müzik kısıtlaması, ses, ses sistemi, ses hızı, kavga, bıçaklı kavga
gökçebey, türkiye, müzik, müzik kısıtlaması, ses, ses sistemi, ses hızı, kavga, bıçaklı kavga

Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

16:58 28.09.2025
© AA / Okan CoşkunPolis ekipleri
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA / Okan Coşkun
Abone ol
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Arabada yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Olay, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve Dilara Y., araçta yüksek sesle müzik dinlerken S.S. isimli kişi rahatsız olarak tepki gösterdi. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y.’yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökçebey Devlet Hastanesi ve Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Dilara Y. kurtarılamadı, F.B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.S.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Olay Yeri (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
YAŞAM
Toplu cinayetlerin faillerinin sadece yüzde 6’sı kadın
16 Eylül, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала