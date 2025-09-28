https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yuksek-sesle-muzik-dinleme-kavgasi-1-olu-1-yarali-1099738465.html
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffcc49c67cc2226f0340da9a3ffa809c.jpg
Arabada yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.Olay, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve Dilara Y., araçta yüksek sesle müzik dinlerken S.S. isimli kişi rahatsız olarak tepki gösterdi. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y.’yi yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökçebey Devlet Hastanesi ve Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Dilara Y. kurtarılamadı, F.B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.S.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
gökçebey, türkiye, müzik, müzik kısıtlaması, ses, ses sistemi, ses hızı, kavga, bıçaklı kavga
