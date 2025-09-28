https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yer-bilimcilerden-54luk-deprem-sonrasi-aciklamalar-bu-deprem-daha-buyuk-bir-depremin-isaretini-1099732187.html

Yer bilimcilerden 5.4'lük deprem sonrası açıklamalar: Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor

Kütahya, Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu deprem daha büyük bir depremin... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklama yaptı. Sındırgı'da yaşanan son depremler sonrası açıklama yaparak Kütahya, Simav'a dikkat çeken Üşümezsoy, Habertürk televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi.Üşümezsoy Simav, Sındırgı'dan "bağımsız bir fay gibi davranıyor" ifadelerini kullandı. "Bölge gerilme altında"Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan bugün meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

