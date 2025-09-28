https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yer-bilimcilerden-54luk-deprem-sonrasi-aciklamalar-bu-deprem-daha-buyuk-bir-depremin-isaretini-1099732187.html
Yer bilimcilerden 5.4'lük deprem sonrası açıklamalar: Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor
Yer bilimcilerden 5.4'lük deprem sonrası açıklamalar: Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor
Kütahya, Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi.
"Bölge gerilme altında"Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan bugün meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
Kütahya, Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise "Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında" ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklama yaptı. Sındırgı'da yaşanan son depremler sonrası açıklama yaparak Kütahya, Simav'a dikkat çeken Üşümezsoy, Habertürk televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi.
Üşümezsoy Simav, Sındırgı'dan "bağımsız bir fay gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan bugün meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun"