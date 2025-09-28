Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/yer-bilimcilerden-54luk-deprem-sonrasi-aciklamalar-bu-deprem-daha-buyuk-bir-depremin-isaretini-1099732187.html
Yer bilimcilerden 5.4'lük deprem sonrası açıklamalar: Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor
Yer bilimcilerden 5.4'lük deprem sonrası açıklamalar: Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor
Kütahya, Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu deprem daha büyük bir depremin...
türki̇ye
kütahya
naci görür
şener üşümezsoy
simav
deprem
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklama yaptı. Sındırgı'da yaşanan son depremler sonrası açıklama yaparak Kütahya, Simav'a dikkat çeken Üşümezsoy, Habertürk televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi.Üşümezsoy Simav, Sındırgı'dan "bağımsız bir fay gibi davranıyor" ifadelerini kullandı. "Bölge gerilme altında"Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan bugün meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
14:21 28.09.2025
© AA / Ali BallıJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA / Ali Ballı
Abone ol
Kütahya, Simav'da bugün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise "Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında" ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklama yaptı. Sındırgı'da yaşanan son depremler sonrası açıklama yaparak Kütahya, Simav'a dikkat çeken Üşümezsoy, Habertürk televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deprem daha büyük bir depremin işaretini oluşturuyor" dedi.
Üşümezsoy Simav, Sındırgı'dan "bağımsız bir fay gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

"Bölge gerilme altında"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyadan bugün meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun"
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
SON DEPREMLER
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi: Kütahya, Simav'daki deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor
13:10
