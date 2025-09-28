https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmelerine-yogun-bombardiman-1099732890.html

Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bombardıman

Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bombardıman

Sputnik Türkiye

28.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bir bombardıman düzenlediğini duyurdu.Bombardımanlarda Ukrayna ordusuna hizmet veren savunma sanayi işletmelerinin yanı sıra askeri hava meydanlarının hedef alındığını belirten bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'taki muharebe bölgelerine demiryoluyla silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanılan çekiş istasyonları, montaj sahaları, depolama alanları, insansız botlar ve İHA'lara yönelik fırlatma alanları ile 147 bölgede Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma alanlarını vurduğunun altını çizdi.Bakanlık, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Kirov'da Ukraynalı birlikleri püskürtmeye devam ettiği bilgisini paylaştı.Rus hava savunma sistemlerinin 6 güdümlü bomba, 6 ABD yapımı HIMARS ve 1 Çekya yapımı Vampire roketi önlediğini belirten bakanlık, 230 İHA'nın düşürüldüğünü de aktardı.

