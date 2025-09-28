Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmelerine-yogun-bombardiman-1099732890.html
Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bombardıman
Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bombardıman
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna darbe vurmaya devam ediyor. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T14:30+0300
2025-09-28T14:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
himars
i̇ha
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099732876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6379a09cfba846d4896d804d9ea1c2ce.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bir bombardıman düzenlediğini duyurdu.Bombardımanlarda Ukrayna ordusuna hizmet veren savunma sanayi işletmelerinin yanı sıra askeri hava meydanlarının hedef alındığını belirten bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'taki muharebe bölgelerine demiryoluyla silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanılan çekiş istasyonları, montaj sahaları, depolama alanları, insansız botlar ve İHA'lara yönelik fırlatma alanları ile 147 bölgede Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma alanlarını vurduğunun altını çizdi.Bakanlık, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Kirov'da Ukraynalı birlikleri püskürtmeye devam ettiği bilgisini paylaştı.Rus hava savunma sistemlerinin 6 güdümlü bomba, 6 ABD yapımı HIMARS ve 1 Çekya yapımı Vampire roketi önlediğini belirten bakanlık, 230 İHA'nın düşürüldüğünü de aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/orbandan-zelenskiye-macaristani-taciz-etmeyi-birak-1099731497.html
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099732876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02e00eec999daa048762ef54b1819e6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, i̇ha, rus ordusu
ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, i̇ha, rus ordusu

Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bombardıman

14:30 28.09.2025 (güncellendi: 14:34 28.09.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinГруппа "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ
Группа Шрама спецназа Ахмат МО РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna darbe vurmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yoğun bir bombardıman düzenlediğini duyurdu.

Bombardımanlarda Ukrayna ordusuna hizmet veren savunma sanayi işletmelerinin yanı sıra askeri hava meydanlarının hedef alındığını belirten bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'taki muharebe bölgelerine demiryoluyla silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanılan çekiş istasyonları, montaj sahaları, depolama alanları, insansız botlar ve İHA'lara yönelik fırlatma alanları ile 147 bölgede Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma alanlarını vurduğunun altını çizdi.

Bakanlık, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Kirov'da Ukraynalı birlikleri püskürtmeye devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rus hava savunma sistemlerinin 6 güdümlü bomba, 6 ABD yapımı HIMARS ve 1 Çekya yapımı Vampire roketi önlediğini belirten bakanlık, 230 İHA'nın düşürüldüğünü de aktardı.
Orban Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Orban'dan Zelenskiy'e: Macaristan'ı taciz etmeyi bırak
12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала