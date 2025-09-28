https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/savunma-sanayi-baskani-gorgun-kaanin-gelecegi-hicbir-sekilde-tek-bir-ulkenin-motoruna-bagli-1099741929.html

Savunma Sanayi Başkanı Görgün: KAAN'ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak (KAAN) ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099741504_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c8f0cdb3cc00c2a114316fd836ce2d5b.jpg

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, KAAN uçağı için ortaya atılan ithal motor iddialarına yanıt verdi.Görgün, KAAN seri üretiminin yerli motor üzerinden planlandığını belirterek, ''Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın motor çalışmalarında aynı anlayışla ilerliyoruz. KAAN seri üretimi yabancı değil yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir'' dedi.Savunma sanayinde süreçlerin her zaman mevcut motorlarla başladığını, milli motor projelerinin devreye alındığını anlatan Görgün, ''KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz. TF35000’in seri imalat süreci planlandığı şekilde devam ediyor'' açıklamasında bulundu.Görgün ayrıca Türkiye’nin kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde kritik motor kabiliyetlerini yerli ve milli imkanlarla sağlayacak seviyeye ulaştığını vurguladı ve jet motorlarında bağımsızlık hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

