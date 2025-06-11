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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağı 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini açıkladı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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Milli muharip uçağı 48 tane KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada, 'Milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum' derken, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek" ifadelerini kullandı. 48 tane KAAN ihraç edilecekCumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."Başka Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ'a teşekkür eden Erdoğan, "KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.
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kaan, endonezya, türkiye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek'

12:21 11.06.2025 (güncellendi: 12:23 11.06.2025)
© İHA / FURKAN DOĞAN-AW345082KAAN
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© İHA / FURKAN DOĞAN-AW345082
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağı 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini açıkladı.
Milli muharip uçağı 48 tane KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada, 'Milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum' derken, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

48 tane KAAN ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."
Başka Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ'a teşekkür eden Erdoğan, "KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.
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