Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/sair-ve-yazar-yavuz-bulent-bakiler-hayatini-kaybetti-1099733607.html
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk edebiyatının usta isimlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında yaşamını yitirdi. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T15:01+0300
2025-09-28T15:01+0300
türki̇ye
yazar
şair
şiir
şiir kitabı
edebiyat
türkiye dil ve edebiyat derneği (tded)
fen- edebiyat fakültesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099733379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aa2d60c9e65f2a61cf8e3a5206b4b95e.jpg
Türkçeye olan hassasiyeti ve edebiyata kazandırdığı eserleriyle tanınan Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti.'Harman', 'Yalnızlık', 'Duvak' ve 'Seninle'nin de aralarında bulunduğu pek çok şiir kitabıyla edebiyat dünyasında iz bırakan 89 yaşındaki Bakiler'in vefatı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/devlet-sanatcisi-kutlu-payasli-vefat-etti-kutlu-payasli-kimdir-1096501488.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099733379_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fe0897fcd2f861fcc2be30a4abc1c541.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yazar, şair, şiir, şiir kitabı, edebiyat, türkiye dil ve edebiyat derneği (tded), fen- edebiyat fakültesi
yazar, şair, şiir, şiir kitabı, edebiyat, türkiye dil ve edebiyat derneği (tded), fen- edebiyat fakültesi

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

15:01 28.09.2025
© AAYavuz Bülent Bâkiler
Yavuz Bülent Bâkiler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA
Abone ol
Türk edebiyatının usta isimlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkçeye olan hassasiyeti ve edebiyata kazandırdığı eserleriyle tanınan Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti.
'Harman', 'Yalnızlık', 'Duvak' ve 'Seninle'nin de aralarında bulunduğu pek çok şiir kitabıyla edebiyat dünyasında iz bırakan 89 yaşındaki Bakiler'in vefatı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
Kutlu Payaslı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
TÜRKİYE
Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı vefat etti: Kutlu Payaslı kimdir?
25 Mayıs, 18:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала