Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta isimlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında yaşamını yitirdi. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099733379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aa2d60c9e65f2a61cf8e3a5206b4b95e.jpg

Türkçeye olan hassasiyeti ve edebiyata kazandırdığı eserleriyle tanınan Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti.'Harman', 'Yalnızlık', 'Duvak' ve 'Seninle'nin de aralarında bulunduğu pek çok şiir kitabıyla edebiyat dünyasında iz bırakan 89 yaşındaki Bakiler'in vefatı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

