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Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı vefat etti: Kutlu Payaslı kimdir?
Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı vefat etti: Kutlu Payaslı kimdir?
Sputnik Türkiye
Devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı, 89 yaşında Bursa'daki evinde hayatını kaybetti. 1955'te Ankara Radyosu'yla başlayan sanat kariyerinde 13 beste... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türk sanat müziğinin duayen ismi, devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı hayatını kaybetti.89 yaşındaki Payaslı'nın cenazesinin Bursa Ulu Camii'nde yarın kılınacak öğle namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. 1955'te Ankara Radyosu'nda başlayan müzik yolculuğunda birçok esere imza atan Payaslı, TRT repertuvarına 13 beste kazandırdı. 1968'de Ürdün Kralı Hüseyin'den Liyakat Madalyası alan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından 'devlet sanatçısı' unvanına layık görüldü.Kutlu Payaslı kimdir?1936'da Amasya'da doğan Kutlu Payaslı, Haydarpaşa Lisesi'nin ardından 1955'te Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak müzik kariyerine başladı. 1963'te koro şefi oldu, çok sayıda konser yönetti. TRT'de çeşitli kurullarda görev aldı, Ege Üniversitesi'nde ders verdi. TRT repertuvarında 13 bestesi bulunan sanatçı, 1971'de 'Yılın Erkek Şarkıcısı' ödülünü aldı.
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Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı vefat etti: Kutlu Payaslı kimdir?

18:23 25.05.2025
© Fotoğraf : TRT MüzikKutlu Payaslı
Kutlu Payaslı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Fotoğraf : TRT Müzik
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Devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı, 89 yaşında Bursa'daki evinde hayatını kaybetti. 1955'te Ankara Radyosu'yla başlayan sanat kariyerinde 13 beste, sayısız konser ve ödülle Türk müziğine büyük katkılar sunan Payaslı'nın cenazesinin yarın Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.
Türk sanat müziğinin duayen ismi, devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı hayatını kaybetti.
89 yaşındaki Payaslı'nın cenazesinin Bursa Ulu Camii'nde yarın kılınacak öğle namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. 1955'te Ankara Radyosu'nda başlayan müzik yolculuğunda birçok esere imza atan Payaslı, TRT repertuvarına 13 beste kazandırdı. 1968'de Ürdün Kralı Hüseyin'den Liyakat Madalyası alan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından 'devlet sanatçısı' unvanına layık görüldü.

Kutlu Payaslı kimdir?

1936'da Amasya'da doğan Kutlu Payaslı, Haydarpaşa Lisesi'nin ardından 1955'te Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak müzik kariyerine başladı. 1963'te koro şefi oldu, çok sayıda konser yönetti. TRT'de çeşitli kurullarda görev aldı, Ege Üniversitesi'nde ders verdi. TRT repertuvarında 13 bestesi bulunan sanatçı, 1971'de 'Yılın Erkek Şarkıcısı' ödülünü aldı.
Yavuz Top - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top vefat etti
2 Mayıs, 19:50
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