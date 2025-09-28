https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/gullunun-olumu-sonrasi-inceleme-raporundaki-detaylara-ulasildi-1099727611.html

Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı

Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan Gül Tut, dün son yolculuğuna uğurlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-28T10:39+0300

2025-09-28T10:39+0300

2025-09-28T10:39+0300

yaşam

güllü

yalova

balkon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099727695_0:0:1460:821_1920x0_80_0_0_0040f0cfdefec31b3bf021f37e336ae6.jpg

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) evinde olay yeri inceleme ekipleri, incelmesini tamamladı. Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odadaki yerin parkelerinin çok kaygan olduğunu fark etti. Sanatçının, kısa süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ifade edildi. Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre daha alçak ve yere yakın olduğu tespit edildi. 'Kaygan parke' detayı tutanaklara eklendiBasına yansıyan haberlere göre ekipler, kaymamak için tutunarak ilerledi ve odadaki incelemeyi güçlükle tamamladı. Parkelerin kısa süre önce cilalandığı, evde bakım ve onarım yapıldığı düşünülüyor. Kaygan parke detayı soruşturma tutanaklarına da eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/sarkici-gullunun-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-itme-soz-konusu-degil-dedi-olay-anini-anlatti-1099718061.html

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, yalova, balkon