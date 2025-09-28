https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/gullunun-olumu-sonrasi-inceleme-raporundaki-detaylara-ulasildi-1099727611.html
Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan Gül Tut, dün son yolculuğuna uğurlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu ayrıca odadaki parkelerin çok kaygan olduğunu belirtti.
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) evinde olay yeri inceleme ekipleri, incelmesini tamamladı.
Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odadaki yerin parkelerinin çok kaygan olduğunu fark etti. Sanatçının, kısa süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ifade edildi.
Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre daha alçak ve yere yakın olduğu tespit edildi.
'Kaygan parke' detayı tutanaklara eklendi
Basına yansıyan haberlere göre ekipler, kaymamak için tutunarak ilerledi ve odadaki incelemeyi güçlükle tamamladı. Parkelerin kısa süre önce cilalandığı, evde bakım ve onarım yapıldığı düşünülüyor. Kaygan parke detayı soruşturma tutanaklarına da eklendi.