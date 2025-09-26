https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/zaharova-kievin-ihalarla-operasyon-plani-gercekse-avrupa-3-dunya-savasina-hic-olmadigi-kadar-yakin-1099706170.html

Zaharova: Kiev'in İHA'larla operasyon planı gerçekse, Avrupa 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın

26.09.2025

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

nato

polonya

romanya

i̇ha

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev'in Romanya ve Polonya'da sahte bayrak operasyonu planlarının doğrulanması halinde Avrupa'nın 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.Zaharova, "Bugün birkaç Macar medya kuruluşu, Zelenskiy'in Romanya ve Polonya'da sabotajlar düzenleyerek Rusya'yı suçlama planları yaptığını bildirdi. Bankovaya'da (Kiev yönetimi) Rusya ile NATO arasında savaş için ‘casus belli’ yaratmak amacıyla kendi 'Gleiwitz Olayı'nı hazırlıyorlar" ifadelerine yer verdi.Zaharova, mevcut bilgilere göre Kiev'in planının, vurulan veya yakalanan Rus İHA'larını onarmak, bunları savaş başlıklarıyla donatmak, ‘Rus İHA’ları’ kisvesi altında Polonya ve Romanya'daki büyük NATO lojistik merkezlerine yönlendirmek, Avrupa'da dezenformasyon kampanyası yürüterek Moskova'yı suçlamak ve böylece Rusya ile NATO arasında silahlı çatışma başlatmak olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

ukrayna

kiev

polonya

romanya

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, nato, polonya, romanya, i̇ha, 3. dünya savaşı