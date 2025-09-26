Türkiye
Zaharova: Kiev'in İHA'larla operasyon planı gerçekse, Avrupa 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın
Zaharova: Kiev'in İHA'larla operasyon planı gerçekse, Avrupa 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Romanya ve Polonya'da İHA operasyonu düzenleme planlarının 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceği uyarısında... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev'in Romanya ve Polonya'da sahte bayrak operasyonu planlarının doğrulanması halinde Avrupa'nın 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.Zaharova, "Bugün birkaç Macar medya kuruluşu, Zelenskiy'in Romanya ve Polonya'da sabotajlar düzenleyerek Rusya'yı suçlama planları yaptığını bildirdi. Bankovaya'da (Kiev yönetimi) Rusya ile NATO arasında savaş için ‘casus belli’ yaratmak amacıyla kendi 'Gleiwitz Olayı'nı hazırlıyorlar" ifadelerine yer verdi.Zaharova, mevcut bilgilere göre Kiev'in planının, vurulan veya yakalanan Rus İHA'larını onarmak, bunları savaş başlıklarıyla donatmak, ‘Rus İHA’ları’ kisvesi altında Polonya ve Romanya'daki büyük NATO lojistik merkezlerine yönlendirmek, Avrupa'da dezenformasyon kampanyası yürüterek Moskova'yı suçlamak ve böylece Rusya ile NATO arasında silahlı çatışma başlatmak olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
20:52 26.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Romanya ve Polonya'da İHA operasyonu düzenleme planlarının 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceği uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev'in Romanya ve Polonya'da sahte bayrak operasyonu planlarının doğrulanması halinde Avrupa'nın 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.
Zaharova, "Bugün birkaç Macar medya kuruluşu, Zelenskiy'in Romanya ve Polonya'da sabotajlar düzenleyerek Rusya'yı suçlama planları yaptığını bildirdi. Bankovaya'da (Kiev yönetimi) Rusya ile NATO arasında savaş için ‘casus belli’ yaratmak amacıyla kendi 'Gleiwitz Olayı'nı hazırlıyorlar" ifadelerine yer verdi.
Zaharova, mevcut bilgilere göre Kiev'in planının, vurulan veya yakalanan Rus İHA'larını onarmak, bunları savaş başlıklarıyla donatmak, ‘Rus İHA’ları’ kisvesi altında Polonya ve Romanya'daki büyük NATO lojistik merkezlerine yönlendirmek, Avrupa'da dezenformasyon kampanyası yürüterek Moskova'yı suçlamak ve böylece Rusya ile NATO arasında silahlı çatışma başlatmak olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu provokasyonu gerçekleştirmek için 16 Eylül'de Batı Ukrayna'daki Yavoriv poligonuna, Hetman Petro Sahadaçniy Ulusal Akademisi'nin Uluslararası Barış Gücü ve Uluslararası Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu yere Rus 'Geran' İHA'ları getirildi. Bunlar daha önce Lvov'daki LORTA fabrikasında onarılmıştı.

Macar gazetecilerin yazdığına göre Zelenskiy'in bu eylemlerinin nedeni gayet basit; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ezici yenilgiye uğraması, ordunun yenilgisinin taktiksel olmaktan çıkıp stratejik bir nitelik kazanması. Eğer bunlar doğrulanırsa, şunu kabul etmeliyiz: Modern çağda Avrupa Üçüncü Dünya Savaşı'na hiç bu kadar yakın olmamıştı.

