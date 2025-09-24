Türkiye
Manavgat'ta orman yangı: Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı
Manavgat'ta orman yangı: Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı
Manavgat'ta orman yangı: Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin seralara yakın bölgedeki yangına müdahalesi sürüyor.
Manavgat'ta orman yangı: Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı

24.09.2025
Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin seralara yakın bölgedeki yangına müdahalesi sürüyor.
