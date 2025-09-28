https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/meteorolojiden-saganak-icin-saat-verdi-istanbul-dahil-kuvvetli-poyraz-ve-yagis-etkili-olacak-1099725230.html

Meteoroloji'den sağanak için saat verdi: İstanbul dahil kuvvetli poyraz ve yağış etkili olacak

28 Eylül Pazar günü hava sıcaklıkları kuzeyden itibaren 4 derece düşüyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Zonguldak ve İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerinden başlayarak 4 derece düşecek. Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar etkili olacakGenellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

