https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/meteorolojiden-saganak-icin-saat-verdi-istanbul-dahil-kuvvetli-poyraz-ve-yagis-etkili-olacak-1099725230.html
Meteoroloji'den sağanak için saat verdi: İstanbul dahil kuvvetli poyraz ve yağış etkili olacak
Meteoroloji'den sağanak için saat verdi: İstanbul dahil kuvvetli poyraz ve yağış etkili olacak
Sputnik Türkiye
28 Eylül Pazar günü hava sıcaklıkları kuzeyden itibaren 4 derece düşüyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Zonguldak ve İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli poyraz etkili olacak.
2025-09-28T09:21+0300
2025-09-28T09:21+0300
2025-09-28T09:21+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerinden başlayarak 4 derece düşecek. Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar etkili olacakGenellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dunyanin-termostati-bozulursa-kuresel-isinma-buzul-cagina-donusebilir-1099703448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ea5dfefbee75186709b75a658ca6e0bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul sağanak yağış, antalya gök gürültülü sağanak, i̇zmir kuzey ilçeleri yağış, bursa hava durumu, çanakkale sağanak, kırklareli yağış, zonguldak sağanak, marmara kuvvetli poyraz, kuzey ege rüzgar, batı karadeniz sağanak, ankara hava durumu, eskişehir hava durumu, konya az bulutlu, nevşehir hava durumu, rize hava durumu, trabzon hava durumu, samsun hava durumu, erzurum hava durumu, kars hava durumu, malatya hava durumu, van hava durumu, diyarbakır hava durumu, gaziantep hava durumu, mardin hava durumu, siirt hava durumu, 28 eylül hava durumu
i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul sağanak yağış, antalya gök gürültülü sağanak, i̇zmir kuzey ilçeleri yağış, bursa hava durumu, çanakkale sağanak, kırklareli yağış, zonguldak sağanak, marmara kuvvetli poyraz, kuzey ege rüzgar, batı karadeniz sağanak, ankara hava durumu, eskişehir hava durumu, konya az bulutlu, nevşehir hava durumu, rize hava durumu, trabzon hava durumu, samsun hava durumu, erzurum hava durumu, kars hava durumu, malatya hava durumu, van hava durumu, diyarbakır hava durumu, gaziantep hava durumu, mardin hava durumu, siirt hava durumu, 28 eylül hava durumu
Meteoroloji'den sağanak için saat verdi: İstanbul dahil kuvvetli poyraz ve yağış etkili olacak
28 Eylül Pazar günü hava sıcaklıkları kuzeyden başlayarak 4 derece düşüyor. Antalya çevreleri, Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Eylül Pazar günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerinden başlayarak 4 derece düşecek.
Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar etkili olacak
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bursa 24°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çanakkale 21°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İstanbul 23°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Kırklareli 21°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Afyonkarahisar 27°C
– Parçalı ve az bulutlu
Denizli 31°C
– Az bulutlu ve açık
İzmir 26°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
Muğla 27°C
– Az bulutlu ve açık
Adana 33°C
– Parçalı ve az bulutlu
Antalya 28°C
– Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu; öğleden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 28°C
– Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay 32°C
– Parçalı ve az bulutlu
Ankara 26°C
– Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 25°C
– Parçalı ve az bulutlu
Konya 29°C
– Az bulutlu ve açık
Nevşehir 27°C
– Parçalı ve az bulutlu
Bolu 20°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Düzce 21°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sinop 23°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C
– Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Amasya 27°C
– Parçalı bulutlu
Rize 22°C
– Parçalı bulutlu
Samsun 20°C
– Parçalı bulutlu
Trabzon 21°C
– Parçalı bulutlu
Erzurum 22°C
– Parçalı ve az bulutlu
Kars 22°C
– Parçalı ve az bulutlu
Malatya 28°C
– Parçalı ve az bulutlu
Van 23°C
– Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır 33°C
– Az bulutlu ve açık
Gaziantep 31°C
– Az bulutlu ve açık
Mardin 28°C
– Az bulutlu ve açık
Siirt 31°C
– Az bulutlu ve açık