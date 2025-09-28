Türkiye
Meclis'e 5G baz istasyonu kuruldu: Milletvekilleri hızlı interneti test edecek
Meclis'e 5G baz istasyonu kuruldu: Milletvekilleri hızlı interneti test edecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere verilen test ve deneme izinleri kapsamında TBMM yerleşkesine 5G baz istasyonu kuruldu... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na yüksek hızlı ve kesintisiz 5G internetle girecek.BTK izniyle Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine kurulan 5G baz istasyonu aracılığıyla milletvekilleri ve Meclis personeli, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülen yeni nesil teknolojiyi kullanmaya başladı.Operatörlerin yürüttüğü çalışmalarla Meclis’te ilk kez hayata geçirilen 5G deneyimi, kullanıcıların internet erişimini hızlandırırken ek ücret de gerektirmiyor. İlk denemelerde olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi.
15:27 28.09.2025
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere verilen test ve deneme izinleri kapsamında TBMM yerleşkesine 5G baz istasyonu kuruldu. Milletvekilleri ve TBMM çalışanları hızlı interneti ek ücret ödemeden test edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na yüksek hızlı ve kesintisiz 5G internetle girecek.
BTK izniyle Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine kurulan 5G baz istasyonu aracılığıyla milletvekilleri ve Meclis personeli, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülen yeni nesil teknolojiyi kullanmaya başladı.
Operatörlerin yürüttüğü çalışmalarla Meclis’te ilk kez hayata geçirilen 5G deneyimi, kullanıcıların internet erişimini hızlandırırken ek ücret de gerektirmiyor. İlk denemelerde olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi.
TÜRKİYE
Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Neler değişecek?
18 Ağustos, 14:06
