Meclis'e 5G baz istasyonu kuruldu: Milletvekilleri hızlı interneti test edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere verilen test ve deneme izinleri kapsamında TBMM yerleşkesine 5G baz istasyonu kuruldu... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na yüksek hızlı ve kesintisiz 5G internetle girecek.BTK izniyle Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine kurulan 5G baz istasyonu aracılığıyla milletvekilleri ve Meclis personeli, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülen yeni nesil teknolojiyi kullanmaya başladı.Operatörlerin yürüttüğü çalışmalarla Meclis’te ilk kez hayata geçirilen 5G deneyimi, kullanıcıların internet erişimini hızlandırırken ek ücret de gerektirmiyor. İlk denemelerde olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi.
