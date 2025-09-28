https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/kutahyanin-simav-ilcesinde-4-buyuklugunde-deprem-1099740425.html
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 19.43'te kaydedilen sarsıntı, yerin 11.9 kilometre derinliğinde...
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 11.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 19.43’te kaydedilen sarsıntı, yerin 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, 11.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.