Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 19.43’te kaydedilen sarsıntı, yerin 11.9 kilometre derinliğinde... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T20:07+0300
2025-09-28T20:22+0300
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 11.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
türkiye, kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

20:07 28.09.2025 (güncellendi: 20:22 28.09.2025)
Abone ol
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 19.43’te kaydedilen sarsıntı, yerin 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, 11.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
14:21
