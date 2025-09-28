https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/arda-gulerin-golu-yetmedi-real-madrid-sezondaki-ilk-yenilgisini-aldi-1099729880.html
Arda Güler'in golü yetmedi, Real Madrid sezondaki ilk yenilgisini aldı
Arda Güler'in golü yetmedi, Real Madrid sezondaki ilk yenilgisini aldı
12:10 28.09.2025 (güncellendi: 12:11 28.09.2025)
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Arda Güler'in 1 gol kaydettiği maç sonrası Atletico Madrid, puanını 12'ye yükseltti.
Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda 14. dakikada Robin Le Normand'un golüyle 1-0 geriye düşerken 25. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in derinlemesine uzun pasını gole çeviren Kylian Mbappe, eşitliği sağladı.
Real Madrid, 36. dakikada Arda Güler'in golüyle 2-1 öne geçerken 45+3'te Alexander Sörloth, ilk yarının skorunu belirledi ve devreye 2-2 eşitlikle girildi.
Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 51. dakikada penaltıdan ve 64. dakikadaki golleri ile 90+3'te Antoine Griezmann'ın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini alırken Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.