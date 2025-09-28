https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/arda-gulerin-golu-yetmedi-real-madrid-sezondaki-ilk-yenilgisini-aldi-1099729880.html

Arda Güler'in golü yetmedi, Real Madrid sezondaki ilk yenilgisini aldı

Arda Güler'in golü yetmedi, Real Madrid sezondaki ilk yenilgisini aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda 14. dakikada Robin Le Normand'un golüyle 1-0 geriye düşerken 25. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in derinlemesine uzun pasını gole çeviren Kylian Mbappe, eşitliği sağladı.Real Madrid, 36. dakikada Arda Güler'in golüyle 2-1 öne geçerken 45+3'te Alexander Sörloth, ilk yarının skorunu belirledi ve devreye 2-2 eşitlikle girildi.Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 51. dakikada penaltıdan ve 64. dakikadaki golleri ile 90+3'te Antoine Griezmann'ın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini alırken Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.

