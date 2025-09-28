Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Saran: Şampiyon olamayan başkanın görev süresi kısıtlanacak
Fenerbahçe Başkanı Saran: Şampiyon olamayan başkanın görev süresi kısıtlanacak
Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, seçim sürecinde merak edilenleri... 28.09.2025
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran seçim sonrası ilk röportajını verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Saran, seçim sürecinde yaşananları anlatırken kulübün bundan sonraki yönetimiyle ilgili bilgiler verdi. Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi: Sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Saran, eski başkanlara dair şu açıklamalarda bulundu:"Çatışmacı bir başkan olmayacağım""Fenerbahçe'yi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, gerektiğinde o masada en sert şekilde durmasını da bilirim" diyen Saran, "Çatışmacı bir başkan olmayacağım. Ancak bu hakkımızı savunmayacağımız anlamına gelmez. Uzlaşmacı, diyaloğa açık, kararlı bir yöneticilik anlayışını hayata geçireceğim" dedi. Saran ayrıca şunları kaydetti:
Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, seçim sürecinde merak edilenleri başkan olduktan sonraki ilk röportajında açıkladı. Saran "Şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran seçim sonrası ilk röportajını verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Saran, seçim sürecinde yaşananları anlatırken kulübün bundan sonraki yönetimiyle ilgili bilgiler verdi.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:
"Seçimde söz verdiğim gibi tüzük değişikliğiyle, şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl. Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek. Geçmişe takılıp kalmayacağız."
Sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Saran, eski başkanlara dair şu açıklamalarda bulundu:
"Fenerbahçe tarihinde az görülmüş bir seçim kampanyası yürüttük. Bizim tarafımızdan hiç sataşma olmadı. Bunu da bilerek yaptık. Çünkü seçimi kazanmaktan ziyade, birlik ve beraberliğe zarar gelmesin istedik. Başkanlık sürem boyunca da buna zarar gelmesin diye özenli davranacağım. Eski başkanlarımız Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızın şeref tribününde iki koltuk her zaman onlar için ayrılmış olacak. Onları ağırlamaktan büyük onur duyacağız."

"Çatışmacı bir başkan olmayacağım"

"Fenerbahçe'yi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, gerektiğinde o masada en sert şekilde durmasını da bilirim" diyen Saran, "Çatışmacı bir başkan olmayacağım. Ancak bu hakkımızı savunmayacağımız anlamına gelmez. Uzlaşmacı, diyaloğa açık, kararlı bir yöneticilik anlayışını hayata geçireceğim" dedi. Saran ayrıca şunları kaydetti:
İleride beni anlattıklarında inşallah 'F.Bahçe'yi şampiyon yapan başkan' desinler isterim.
