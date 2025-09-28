Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/erzurum-osbde-boya-fabrikasinda-yangin-1099738896.html
Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın
Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T17:38+0300
2025-09-28T17:38+0300
türki̇ye
erzurum
erzurum büyükşehir belediyesi
erzurum cumhuriyet başsavcılığı
erzurum emniyet müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099738722_0:445:2730:1981_1920x0_80_0_0_74c18041b370e4a134fd323c1f96f58d.jpg
Erzurum OSB'de bulunan bir boya fabrikasından alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/beyoglunda-6-katli-otelde-yangin-cikti-otel-tahliye-edildi-cadde-trafige-kapatildi-1099738587.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099738722_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_32e498e701b108ceb7c9745249204fa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi

Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın

17:38 28.09.2025
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Abone ol
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Erzurum OSB'de bulunan bir boya fabrikasından alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul itfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
TÜRKİYE
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın çıktı: Otel tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı
17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала