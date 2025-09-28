https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/erzurum-osbde-boya-fabrikasinda-yangin-1099738896.html
Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın
Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T17:38+0300
2025-09-28T17:38+0300
2025-09-28T17:38+0300
türki̇ye
erzurum
erzurum büyükşehir belediyesi
erzurum cumhuriyet başsavcılığı
erzurum emniyet müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099738722_0:445:2730:1981_1920x0_80_0_0_74c18041b370e4a134fd323c1f96f58d.jpg
Erzurum OSB'de bulunan bir boya fabrikasından alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/beyoglunda-6-katli-otelde-yangin-cikti-otel-tahliye-edildi-cadde-trafige-kapatildi-1099738587.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099738722_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_32e498e701b108ceb7c9745249204fa3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, erzurum emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Erzurum OSB'de bulunan bir boya fabrikasından alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.