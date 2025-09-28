https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/erzurum-osbde-boya-fabrikasinda-yangin-1099738896.html

Erzurum OSB’de boya fabrikasında yangın

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Erzurum OSB'de bulunan bir boya fabrikasından alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

