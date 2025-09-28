https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/beyoglunda-6-katli-otelde-yangin-cikti-otel-tahliye-edildi-cadde-trafige-kapatildi-1099738587.html
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın çıktı: Otel tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın çıktı: Otel tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı
Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında otel sakinleri tahliye edildi.
Beyoğlu’ndaki 6 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede binanın üst katlarına yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, otelde konaklayanları güvenli bir şekilde tahliye ederken, polis caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda otelde maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın çıktı: Otel tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı
Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’ndeki 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında otel sakinleri tahliye edilirken, polis ekipleri caddeyi güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı.
Beyoğlu’ndaki 6 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede binanın üst katlarına yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otelde konaklayanları güvenli bir şekilde tahliye ederken, polis caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda otelde maddi hasar meydana geldi.