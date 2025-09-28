Türkiye
Çin ve Küba’dan 65. yıl mesajı: Dayanışma ve işbirliği vurgusu
Çin ve Küba’dan 65. yıl mesajı: Dayanışma ve işbirliği vurgusu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke ilişkilerini 'sosyalist dayanışmanın modeli' olarak tanımladı. Küba lideri Diaz-Canel ise 60 yılı aşkın süredir devam... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, diplomatik ilişkilerin 65. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Pekin’in Küba ile bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Şi, iki ülke arasındaki ilişkinin yalnızca sosyalist ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de 'samimi yardımlaşma ve dayanışma modeli' olduğunu vurguladı.'Geleneksel dostluğu sürdüreceğiz' Şi, “Geleneksel dostluğu sürdürmeye, üst düzey siyasi güveni derinleştirmeye, kalkınma işbirliğini ilerletmeye ve uluslararası adaleti birlikte savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Çin ile 60 yılı aşkın süredir süregelen dostluğun güçlü ve kalıcı olduğunu belirtti. Çin Başbakanı Li Çiang ile Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da karşılıklı tebrik mesajları paylaştı. Li, iki ülkenin yakın temaslarını sürdürmeye hazır olduklarını vurgularken, Cruz da “Çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız” dedi.
Çin ve Küba'dan 65. yıl mesajı: Dayanışma ve işbirliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke ilişkilerini 'sosyalist dayanışmanın modeli' olarak tanımladı. Küba lideri Diaz-Canel ise 60 yılı aşkın süredir devam eden dostluğun güçlenerek devam edeceğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, diplomatik ilişkilerin 65. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Pekin’in Küba ile bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Şi, iki ülke arasındaki ilişkinin yalnızca sosyalist ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de 'samimi yardımlaşma ve dayanışma modeli' olduğunu vurguladı.

'Geleneksel dostluğu sürdüreceğiz'

Şi, “Geleneksel dostluğu sürdürmeye, üst düzey siyasi güveni derinleştirmeye, kalkınma işbirliğini ilerletmeye ve uluslararası adaleti birlikte savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Çin ile 60 yılı aşkın süredir süregelen dostluğun güçlü ve kalıcı olduğunu belirtti.
Çin Başbakanı Li Çiang ile Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da karşılıklı tebrik mesajları paylaştı. Li, iki ülkenin yakın temaslarını sürdürmeye hazır olduklarını vurgularken, Cruz da “Çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız” dedi.
