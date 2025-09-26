https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cin-meksikanin-ticaret-ve-yatirim-engellerine-iliskin-sorusturma-baslatti-1099687090.html

Çin, Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlattı

Çin, Meksika’nın ithalat tarifelerini artırma planı ve Çin’e yönelik ticaret kısıtlamaları hakkında soruşturma başlattı. Pekin, tek taraflı ve korumacı adımlara karşı çıktığını açıkladı.

2025-09-26T12:08+0300

2025-09-26T12:08+0300

2025-09-26T12:08+0300

dünya

meksika

çin ticaret bakanlığı

çin

ticaret

soruşturma

serbest ticaret anlaşması

Çin, Meksika’nın ticaret ve yatırım alanındaki yeni kısıtlamalarına karşı resmi adım attı. Pekin yönetimi, Meksika hükümetinin serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal ürünlere gümrük tarifesi artırma planı ile Çin’e yönelik ticaret engellerini kapsayan bir soruşturma başlattığını açıkladı.Yatırım ve ticaret kısıtlamaları da incelenecekÇin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın yalnızca ithalat tarifeleriyle sınırlı olmadığı, son yıllarda uygulanan yatırım ve ticaret kısıtlamalarının da inceleneceği belirtildi. Bakanlık, Meksika’nın planlanan tarife artışlarının ticaret ortaklarına zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini sarsacağını ifade etti.Açıklamada ayrıca Meksika’nın bu tedbirleri, ABD ile yürüttüğü tarife müzakerelerinde bir ödün olarak aldığına işaret edilerek, “Ülkeler tek taraflılığa ve korumacılığın her biçimine karşı çıkmalı, üçüncü tarafların çıkarlarını başkalarının baskısına feda etmemeli” ifadeleri kullanıldı.Çin yönetimi, Meksika’nın adımlarından etkilenen sektörlerin çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını duyurdu. Ayrıca bu ülkeden ithal edilen pikan cevizi ürünlerine yönelik damping soruşturması başlatıldığı bildirildi.Dünyanın en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Kanada ile birlikte Trump döneminde artırılan ABD tarifelerinin hedefindeki ilk ülkeler olmuştu.

meksika

çin

çin, meksika, ticaret engeli, yatırım engeli, gümrük tarifesi, tek taraflılık, korumacılık, damping soruşturması, pikan cevizi, ticaret anlaşması