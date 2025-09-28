Türkiye
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 28.09.2025
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi

16:32 28.09.2025
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
