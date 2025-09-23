https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kartalkayadaki-otel-yangini-davasinin-2-durusmasi-otelle-hicbir-iliskim-bulunmuyor-beyanina-1099595980.html
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması: 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor' beyanına yalanlama
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması: 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor' beyanına yalanlama
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T13:23+0300
2025-09-23T13:23+0300
2025-09-23T13:23+0300
türki̇ye
kartalkaya kayak merkezi
uludağ
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099597159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38222d06482f9d87da86a8f489896637.jpg
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması bugün görülüyor.Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada talep üzerine mevcut dosyadaki müştekilerin avukatlarına söz verildi.Müşteki avukatı Mehmet Eren Turan, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma devam ettiği sırada esasa ilişkin mütalaa sunulmasının yargılamaya katkı sağlamayacağını ve ilerleyen süreçte usul açısından problemlere neden olabileceğini, mütalaanın içeriğinin yanı sıra zamanlamasının da hatalı olduğunu savundu.Sanıkların hukuki durumlarını değiştirecek herhangi bir belgenin dosyaya eklenmediğini ifade eden Turan, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un mesaj içeriklerinden tanıkları yönlendirdiğinin anlaşıldığını ileri sürdü.Turan, dosyanın geldiği aşama itibarıyla toplanacak çok sayıda delilin olduğunu belirterek, "Sanıkların delil karartma ihtimali göz önüne alındığında tutukluluklarının devamını, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasını, eksik delillerin toplanmasını, eksiklikler giderildikten sonra mütalaanın verilmesini, Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verildikten sonra hazırlanacak dosyanın bu davayla birleştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.Fotoğrafçı tanık dinlendi: 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor.' şeklindeki ifadeleri benim yaşadığım süreçle çelişiyorDaha sonra tanık olarak beyanda bulunması için söz verilen fotoğrafçı Gözde Uludağ, 2015 yılında Grand Kartal Otel’in internet sitesi için Ceyda Hacıbekiroğlu’nun (Otelin yönetim kurulu üyesi) profesyonel çekim talebinde bulunduğunu ve bunun üzerine bir çalışma yaptıklarını anlattı.Anlaşmayı Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirten Uludağ, "Bütün süreci Ceyda hanımla yürüttüm. Muhatabımız yalnızca kendisi olmuştur. 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor.' şeklindeki ifadeleri benim yaşadığım süreçle çelişiyor. Bundan dolayı kayıtsız kalmak istemedim." dedi.Söz alan Hacıbekiroğlu’nun avukatının "Tanık önceki beyanı nereden biliyor?" şeklindeki sorusunun ardından ayağa kalkan aileler, "Katil Ceyda" diye bağırarak tepki gösterdi.Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu ise tanık ifadelerine yönelik beyanında, "2015’te böyle bir çekim yapıldığını hatırlıyorum. Emir bey ve babam 'Otelin fotoğrafları çekilecek, kadın gözüyle bakabilir misin?' dediği için bakmıştım." savunmasında bulundu.Bekiroğlu’nun ifadelerinin ardından müştekiler, "Katil" şeklinde bağırdı.Mahkeme, duruşmaya 13.30'a kadar ara verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-mutalaa-aciklandi-1099382046.html
türki̇ye
kartalkaya kayak merkezi
uludağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099597159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_106d42022c697066eb59e61497b44502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kartalkaya kayak merkezi, uludağ, türkiye
kartalkaya kayak merkezi, uludağ, türkiye
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması: 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor' beyanına yalanlama
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması bugün görülüyor.
Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada talep üzerine mevcut dosyadaki müştekilerin avukatlarına söz verildi.
Müşteki avukatı Mehmet Eren Turan, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma devam ettiği sırada esasa ilişkin mütalaa sunulmasının yargılamaya katkı sağlamayacağını ve ilerleyen süreçte usul açısından problemlere neden olabileceğini, mütalaanın içeriğinin yanı sıra zamanlamasının da hatalı olduğunu savundu.
Sanıkların hukuki durumlarını değiştirecek herhangi bir belgenin dosyaya eklenmediğini ifade eden Turan, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un mesaj içeriklerinden tanıkları yönlendirdiğinin anlaşıldığını ileri sürdü.
Turan, dosyanın geldiği aşama itibarıyla toplanacak çok sayıda delilin olduğunu belirterek, "Sanıkların delil karartma ihtimali göz önüne alındığında tutukluluklarının devamını, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasını, eksik delillerin toplanmasını, eksiklikler giderildikten sonra mütalaanın verilmesini, Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verildikten sonra hazırlanacak dosyanın bu davayla birleştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Fotoğrafçı tanık dinlendi: 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor.' şeklindeki ifadeleri benim yaşadığım süreçle çelişiyor
Daha sonra tanık olarak beyanda bulunması için söz verilen fotoğrafçı Gözde Uludağ, 2015 yılında Grand Kartal Otel’in internet sitesi için Ceyda Hacıbekiroğlu’nun (Otelin yönetim kurulu üyesi) profesyonel çekim talebinde bulunduğunu ve bunun üzerine bir çalışma yaptıklarını anlattı.
Anlaşmayı Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirten Uludağ, "Bütün süreci Ceyda hanımla yürüttüm. Muhatabımız yalnızca kendisi olmuştur. 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor.' şeklindeki ifadeleri benim yaşadığım süreçle çelişiyor. Bundan dolayı kayıtsız kalmak istemedim." dedi.
Söz alan Hacıbekiroğlu’nun avukatının "Tanık önceki beyanı nereden biliyor?" şeklindeki sorusunun ardından ayağa kalkan aileler, "Katil Ceyda" diye bağırarak tepki gösterdi.
Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu ise tanık ifadelerine yönelik beyanında, "2015’te böyle bir çekim yapıldığını hatırlıyorum. Emir bey ve babam 'Otelin fotoğrafları çekilecek, kadın gözüyle bakabilir misin?' dediği için bakmıştım." savunmasında bulundu.
Bekiroğlu’nun ifadelerinin ardından müştekiler, "Katil" şeklinde bağırdı.
Mahkeme, duruşmaya 13.30'a kadar ara verdi.