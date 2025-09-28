https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/bakan-simsekten-memleket-ziyareti-bu-gidisle-buyuksehir-olacak-1099741017.html

Bakan Şimşek'ten memleket ziyareti: 'Bu gidişle büyükşehir olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Şimşek, kentin... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı açtı.Açılışta konuşan Bakan Şimşek, ''Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var" dedi.Törende kurdele kesilerek bulvar resmen açılırken, Bakan Şimşek yeni yolda araç kullanarak deneme sürüşü gerçekleştirdi. Bakan projenin Batman ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

