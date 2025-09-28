https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/bakan-simsekten-memleket-ziyareti-bu-gidisle-buyuksehir-olacak-1099741017.html
Bakan Şimşek'ten memleket ziyareti: 'Bu gidişle büyükşehir olacak'
Bakan Şimşek'ten memleket ziyareti: 'Bu gidişle büyükşehir olacak'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Şimşek, kentin... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T21:12+0300
2025-09-28T21:12+0300
2025-09-28T21:12+0300
türki̇ye
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
hazine ve maliye bakanı
batman
batman valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099740834_0:107:2727:1641_1920x0_80_0_0_9cc3afa8bdc03cfde15ac9bd15d5e890.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı açtı.Açılışta konuşan Bakan Şimşek, ''Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var" dedi.Törende kurdele kesilerek bulvar resmen açılırken, Bakan Şimşek yeni yolda araç kullanarak deneme sürüşü gerçekleştirdi. Bakan projenin Batman ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bakan-simsek-butun-olumsuzluklara-ragmen-sene-sonu-manset-enflasyonunun-yuzde-30un-altina-1099442763.html
türki̇ye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099740834_0:1:2727:2046_1920x0_80_0_0_a485e5fb63749197c8f83457d9b6ed41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanı, batman, batman valiliği
türkiye, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanı, batman, batman valiliği
Bakan Şimşek'ten memleket ziyareti: 'Bu gidişle büyükşehir olacak'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Şimşek, kentin hızlı bir şekilde geliştiğini ve önümüzdeki 7-10 yıl içinde büyükşehir statüsüne ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı açtı.
Açılışta konuşan Bakan Şimşek, ''Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var" dedi.
Törende kurdele kesilerek bulvar resmen açılırken, Bakan Şimşek yeni yolda araç kullanarak deneme sürüşü gerçekleştirdi. Bakan projenin Batman ve ülke için hayırlı olmasını diledi.